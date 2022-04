La NASA a mis au point un alliage 1 000 fois plus endurant pour l’aérospatial

La NASA présente son alliage GRX-810, une création très prometteuse extrêmement endurante.

La conquête spatiale représente un nombre incroyable de défis techniques, et ce, dans des domaines extrêmement variés. L’un d’entre eux concerne les matériaux utilisés. La NASA, l’agence spatiale américaine, travaille jour après jour pour concevoir les matériaux de demain, tant pour fabriquer ses fusées que pour équiper ses astronautes. Aujourd’hui, l’agence dévoile un alliage très prometteur, le GRX-810.

La NASA présente son alliage GRX-810

L’alliage GRX-810 peut supporter des températures atteignant les 1 100°C et pourrait devenir un composant essentiel dans le design et la fabrication des moteurs de fusées du futur. Cet alliage imprimé en 3D est renforcé par une dispersion homogène de nano-oxydes, ce qui signifie que sa structure est très complexe, obtenue en plaçant différents types de particules à des endroits précis dans la maille du matériau. Ces matériaux sont incroyablement résistants et idéaux pour les conditions très difficiles de l’espace ou de l’espace proche.

Une création très prometteuse extrêmement endurante

La NASA explique que le GRX-180 a une endurance 1 000 fois supérieure dans de telles conditions par rapport aux alliages existants actuellement utilisés par l’industrie. Cette longévité et le processus optimisé de composants imprimés en 3D pourraient avoir un énorme impact sur le coût des vols spatiaux.

À noter, “1 000 fois plus endurant” ne signifie pas “1 000 fois plus résistant”. Cela signifie que la durée due vie du matériau est plus longue dans la mesure où il résiste mieux à la chaleur et au stress. Ceci étant dit, le GRX-810 est deux fois plus résistant que les alliages actuels en ce qui concerne la cassure. La NASA explique aussi que cet alliage est aussi 3,5 fois plus flexible que les alternatives existantes, ce qui est impressionnant.

La NASA a utilisé une simulation numérique de thermodynamique pour mettre au point la composition de cet alliage et affirme que la recette optimale a été trouvée après seulement 30 simulations.

Outre une utilisation dans l’aérospatial, ce type de matériau, et plus généralement d’ingénierie des matériaux, commence à arriver dans des produits grand public, notamment dans l’automobile ou nos gadgets électroniques. Et cela ne fera que s’accentuer avec le temps. La possibilité d’imprimer des détails extrêmement précis couplée à l’ingénierie d’un matériau parfait pour le besoin ouvre de nombreuses portes en termes de design.