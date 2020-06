La NASA a créé un collier pour vous rappeler de ne pas vous toucher le visage

Le Covid-19 n'a pas disparu, il faut continuer de respecter les gestes barrière. Ne pas se toucher le visage à tout va est extrêmement important. Et pour ce faire, la NASA a imaginé un petit accessoire très intéressant, un collier plus précisément.

L’un des conseils que l’on retrouve le plus souvent pendant cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, c’est d’éviter de se toucher le visage autant que possible. Et de se laver les mains au savon et à l’eau, ou à défaut avec du gel hydroalcoolique très régulièrement. Ceci tout simplement parce que vous êtes amené(e) à toucher tout un tas d’objets ou de surfaces qui pourraient contenir des traces du virus. Tous les moyens sont bons pour la prévention.

La NASA crée un collier pour vous rappeler de ne pas vous toucher le visage

En vous touchant le visage, vous vous exposez à une éventuelle infection. Cela étant dit, c’est aussi une habitude que l’on est nombreux à avoir. On le fait même souvent sans s’en rendre compte. Pour vous aider à moins vous toucher le visage, des ingénieurs de la NASA ont créé un petit collier baptisé Pulse qui se chargera de vous rappeler de ne pas vous toucher le visage en utilisant un petit générateur de vibrations et un capteur de proximité se déclenchant à 30 cm.

Un collier à fabriquer avec une imprimante 3D et des composants disponibles dans le commerce

L’idée est la suivante : chaque fois que vous approchez vos mains de votre visage, le collier va vibrer. Un avertissement qui ira crescendo à mesure que votre main s’approche. Selon la NASA, “l’objectif de Pulse est de minimiser la propagation du virus Covid-19, lequel peut être transmis si un individu touche une surface infectée avec sa main et touche ensuite ses yeux, son nez ou sa bouche.” Et le meilleur dans tout cela, c’est que le design de Pulse est open source et que ses composants sont disponibles dans le commerce. Si vous avez accès à une imprimante 3D, vous pourrez assez facilement créer le vôtre. Direction le site de la NASA si vous êtes intéressé(e).