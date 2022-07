La mythe salle L’Olympia se lance dans les NFT

La salle de spectacle L'Olympia se lance dans les NFT avec une collection de cartes de membres offrant des privilèges exclusifs.

Les NFT continuent de gagner en popularité. Aujourd’hui, c’est la mythique salle de spectacle L’Olympia qui annonce sa toute première collection, une collection composée de 250 cartes de membres prenant la forme d’avatars en pixel art. La salle parisienne s’est associée au marketplace Tailor pour gérer tout le côté technologique du projet.

Tailor, startup française incubée à la Station F, s’est spécialisée dans la billetterie et les objets de collection NFT pour les événements live. Il s’agit là du premier public de la plate-forme. Au total donc, 250 NFT de type “profile pic” qui serviront de cartes de membres à leurs détenteurs. Elles offriront des privilèges à vie, tant auprès de la salle en elle-même que du marketplace.

Comme c’est souvent le souvent, si tous ces avatars sont uniques, leur niveau de rareté procurera des avantages plus ou moins intéressants. La répartition est la suivante : 4 exemplaires de The O’Jacks, 15 de The O’Beats, 80 de The O’Tunes, 150 de The O’Tracks. La dernière est l’Oreille Absolue, le/la boss des “O’Gs”, un avatar unique avec des avantages exceptionnels : un pass VIP à vie pour deux personnes pour assister à douze événements par an au choix avec consommations offertes au bar à chaque soirée et le dîner pour deux au restaurant “Le Petit Olympia”. Cette carte sera mise en vente aux enchères.

Les avatars ont été imaginés par l’artiste Antoine Duten, alias Baron de Pîquesel sur Instagram, inspirés du jeu Jet Set Radio, des personnages de Gorillaz ou encore des jeux rétro en 8 et 16 bits des années 1990.

Ces NFT seront en prévente (whitelist) dès le 4 juillet pour celles et ceux qui remplissent les critères détaillés sur la page du projet. La vente publique démarre le 6 juillet. À noter, les acheteurs ne connaîtront leur O’G et ses avantages que le 12 juillet à 12 h, heure française.

Pour L’Olympia, cette initiative NFT vise à fidéliser un nouveau public, plus jeune, sensible aux crypto-monnaies. Et cela permet aussi à la mythique salle de spectacle qui approche de son 130ᵉ anniversaire de montrer qu’elle reste à la pointe de l’innovation. Selon les propres mots de Laurent de Cerner, son Président : “Le projet The O’Gs s’inscrit dans la volonté constante de L’Olympia d’utiliser les dernières innovations pour proposer à son public des expériences toujours plus novatrices et immersives […] tout en préservant son identité, son goût pour toutes les cultures et son enracinement dans la société.“