La méthode la plus rapide pour effacer l’historique de son navigateur

Si vous avez besoin d'effacer votre historique de navigation très rapidement, vous devez connaître ces raccourcis. Simple et diablement efficace.

Il peut arriver que vous ayez besoin d’effacer l’historique récent de votre navigateur web. Et que vous ayez besoin de le faire très rapidement. Fort heureusement, l’opération est possible. Que vous utilisiez Chrome, Edge, Firefox ou Brave, il y a un raccourci clavier pour vous aider à effacer l’historique récent très rapidement, peu importe la raison derrière ce besoin urgent.

Comment effacer l’historique de la dernière heure sur les principaux navigateurs

La plupart des navigateurs web vous permettent d’effacer la dernière heure de navigation. C’est la meilleure option pour celles et ceux qui veulent effacer leurs dernières recherches mais pas l’historique plus ancien. Si vous quelque chose pour une fenêtre de temps plus réduite encore, nous avons une solution.

Les raccourcis clavier suivants fonctionnent avec Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Brave et Opera :

Windows : Ctrl + Maj + Suppr

Mac : Command + Maj + Suppr

Chromebook : Ctrl + Maj + Retour arrière

Une fois que vous effectuez ce raccourci dans votre navigateur, celui-ci vous présentera le gestionnaire d’historique. Selon votre navigateur, effacer la dernière heure peut être le comportement par défaut, mais si ce n’est pas le cas, indiquez la fenêtre de temps voulue et cliquez dessus pour effacer votre historique.

Effacer la dernière heure d’historique sur Safari

Si vous utilisez Safari sur Mac, vous pouvez vous demander pourquoi le navigateur n’a pas été mentionné dans cet article. Pour une raison quelconque, Apple propose le seul navigateur majeur à ne pas avoir de raccourci clavier pour effacer l’historique web.

Fort heureusement, macOS permet de définir des raccourcis pour n’importe quelle application. Ouvrez les Préférences système, puis dans Clavier, cliquez sur Raccourcis, et Raccourcis Applications et cliquez sur +.

Les Préférences Système vont ouvrir l’outil de raccourci. Cliquez sur “Toutes les applications” puis sélectionnez “Safari”. Tapez “Clear History…” dans le champ texte du Titre du menu et choisissez le raccourci qui vous convient. Pour une raison inconnue, macOS refuse le standard “Command + Maj + Suppr”.

Une fois que vous cliquez sur Ajouter, le raccourci est opérationnel. Retournez sur Safari et faites le test pour effacer la dernière heure d’historique web.

Effacer les 15 dernières minutes d’historique sur Google

En se focalisant sur les navigateurs web desktop, on en oublierait presque la fonctionnalité récente “Effacer les 15 dernières minutes”. Comme son nom l’indique, lorsque vous utilisez l’application Google sur votre téléphone, vous pouvez effacer les 15 dernières minutes d’historique très facilement. Et comme la plupart des navigateurs vous permettent d’effacer la dernière heure, cette fonctionnalité est très intéressante.

Pour l’utiliser, tapotez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit de la page principale de l’application Google. Si vous avez une quelconque activité de navigation récente, vous verrez l’option “Effacer les 15 dernières minutes” apparaître sur cette fenêtre. En tapotant dessus, Google supprimera votre historique. Pendant quelques secondes, vous pourrez annuler cette opération, en tapotant sur le bouton “Annuler” qui apparaît en bas de l’écran.