La marque Nothing, fondée par Carl Pei, travaillerait sur un smartphone

Après ses écouteurs, Nothing travaillerait sur un smartphone. À moins que ce ne soit une smartwatch ?

Outre les cadors sur le marché du mobile que sont Samsung, Apple, Xiaomi, et consort, il existe une myriade d’autres fabricants, proposant des appareils plus ou moins intéressants. C’est le cas de Nothing, société fondée par Carl Pei, cofondateur de OnePlus. La marque travaillerait actuellement sur un smartphone.

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, Carl Pei avait quitté l’aventure OnePlus, qu’il avait pourtant lancée, pour mettre sur pied une autre entreprise baptisée Nothing. Le premier produit de la marque n’était pourtant pas un smartphone mais des écouteurs true wireless. Un choix pour le moins étonnant. Et l’on se demandait alors quel serait le prochain produit à voir le jour. Si le rapport de 91mobiles est avéré, il semblerait qu’il s’agisse d’un smartphone.

Lorsque la société Nothing fut présentée pour la toute première fois, Carl Pei était resté très vague quant aux produits que pourrait proposer la marque à l’avenir. Et pour être honnête, étant donné sa position de cofondateur de OnePlus, nombreux étaient celles et ceux à penser que ce serait un smartphone. Ce rapport vient finalement redonner un peu d’espoir aux fans qui s’étaient retrouvés quelque peu déçus de n’avoir “que” des écouteurs.

À moins que ce ne soit une smartwatch ?

Et dans un sens, cela n’aurait rien de surprenant dans la mesure où Carl Pei a participé à la création de OnePlus. Ceci étant dit, une récente annonce officielle de la part de Nothing nous apprenait que la marque avait signé un partenariat stratégique avec Qualcomm. Étant donné que le géant américain fabrique des puces pour la majorité des smartphones du globe, cette possibilité avancée par 91mobiles est tout à fait probable.

Mais puisque Qualcomm fabrique aussi des puces pour les smartwatches, peut-être Nothing travaille-t-il sur une montre connectée. C’est de l’ordre du possible, après tout. Quoi qu’il en soit, le smartphone Nothing devrait être lancé au début de l’année 2022, si c’est bien de cela qu’il s’agit. Il faudra encore patienter de longs mois.