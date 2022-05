La marque déposée realityOS nous rapproche du lancement d’un casque Apple AR/VR

realityOS refait surface. Cette fois, dans un dépôt de marque.

Au début de l’année, plusieurs développeurs, y compris Steve Troughton-Smith, découvraient des références à “realityOS“, le système d’exploitation pour un produit de la marque à la pomme dont les rumeurs parlent depuis longtemps, à savoir un casque de réalité virtuelle et/ou augmentée. Aujourd’hui, à quelques jours de l’ouverture de la traditionnelle WWDC 2022, ce nom refait surface dans un dépôt de marque qui semblerait liée à la firme de Cupertino.

Ce vendredi, le directeur produit de Vox Media, Parker Ortolani, publiait sur Twitter deux dossiers déposés au United States Patent and Trademark Office, des dossiers remplis par une entreprise répondant au nom de Realityo Systems LLC. Comme Parker Ortolani et d’autres l’ont fait remarquer, il y a certains signes laissant entendre que Realityo Systems ne serait qu’une société écran créée par Apple pour brouiller les pistes.

Tout d’abord, il y a la date butoir du 8 juin pour le dépôt des dossiers, laquelle tombe seulement deux jours après le début de la WWDC 2022. De plus, comme le note 9to5Mac, Realityo Systems LLC partage la même adresse physique que Yosemite Research LLC, une société écran utilisée par Apple pour sécuriser plusieurs dépôts de marque pour de précédentes versions de son système d’exploitation macOS, y compris macOS. Autre élément intéressant : dans certains pays concernés par ce dépôt de marque, Realityo Systems a inclus un logo realityOS écrit dans la même police San Francisco si chère à Apple.

Le timing de ce dépôt de marque suggère que la firme de Cupertino se rapproche de l’officialisation de ses ambitions pour le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Cela étant dit, les chances sont encore minces d’obtenir une annonce en bonne et due forme dès la semaine prochaine. Dans sa dernière newsletter Power On en date, Mark Gurman, de Bloomberg, prédit que le géant américain ne fera pas de “présentation complète” de son casque de réalité mixte durant cette WWDC. En vérité, il ne faudrait même pas vraiment attendre une telle annonce de la marque à la pomme. Mark Gurman avait par ailleurs rapporté que la firme de Cupertino envisageait de reporter le lancement de ce produit à 2023, à cause de certains problèmes de développement. Quoi qu’il en soit, l’entreprise progresse à grand pas sur le sujet.