La manette SteelSeries Nimbus+ certifiée MFi est officielle

Le jeu mobile est en plein essor. Les smartphones dédiés au gaming se mutliplient, les fabricants ont bien compris qu'il y avait une grosse demande. Tout comme les fabricants d'accessoires et notamment ceux de manettes. Voici une nouvelle référence.

La semaine dernière, nous vous rapportions que SteelSeries était très probablement en pleine conception d’une nouvelle manette certifiée MFi baptisée Nimbus+. Les rumeurs étaient avérées puisque, aujourd’hui, la marque vient officiellement d’annoncer cette nouvelle référence à son catalogue déjà très fourni d’accessoires gaming. Si cette manette conserve le nom Nimbus, elle a de nombreuses améliorations à offrir par rapport au modèle précédent.

La manette SteelSeries Nimbus+ est officielle

Selon le communiqué officiel de SteelSeries : “Conçue spécifiquement pour le gaming sur les appareils Apple, la Nimbus+ offre des contrôles de jeu de qualité console sur l’iPhone, l’iPad, l’iPod Touch, un Mac et même une Apple TV. Avec un design très ergonomique, des gâchettes et des boutons ultra-réactifs et tout un tas d’options de connectivité Apple, la Nimbus+ est la meilleure option pour porter le jeu vidéo à un autre niveau sur un appareil Apple.” Voilà qui a le mérite d’être clair !

Certifiée MFi, pour une compatibilité totale avec les appareils Apple

Parmi les nouvelles fonctionnalités proposées par cette Nimbus+, on citera notamment les joysticks cliquables, les gâchettes à effet Hall ou encore son autonomie grandement améliorée par rapport au modèle précédent. Ainsi, selon le communiqué, la Nimbus+ pourrait vous offrir quelque 50 heures de jeu avant de devoir passer par la case recharge. Pas mal, non ? Arrive maintenant la question du prix. Sachez que cette manette SteelSeries Nimbus+ est vendue 70$, ce qui en fait l’une des manettes les plus onéreuses pour un appareil iOS. Cela étant dit, SteelSeries jouit d’une excellente réputation parmi les gamers et avec sa certification MFi, vous êtes certain(e) qu’elle sera pleinement compatible avec votre appareil Apple. La Nimbus+ est disponible dès aujourd’hui sur apple.com et sera disponible sur le site officiel de Steelseries à compter du 26 Mai prochain, au prix de 79,99€.