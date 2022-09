La manette Razer Kishi V2 pour iPhone est enfin disponible

Razer commercialise enfin la version iPhone de sa manette Kishi V2. Même tarif que la version Android, avec de nombreuses améliorations, pour des séances de jeu toujours plus agréables.

La deuxième génération de manette pour smartphone Razer Kishi est désormais disponible en version iPhone. Comme son pendant Android révélé par l’accessoiriste il y a quelques mois maintenant, cette manette est proposée au même tarif, à savoir 119,99 €. Et vous pouvez la commander directement sur le site de Razer.

Razer commercialise enfin la version iPhone de sa manette Kishi V2

Le plus grand changement par rapport à la première génération de Kishi concerne le mécanisme de fixation des deux côtés pour maintenir l’ensemble en place. Razer s’est débarrassé de la jointure flexible et a opté pour une version coulissante plus robuste – très similaire à ce que propose son concurrent Backbone -. Cela rend la manette Kishi V2 compatible avec tous les iPhone récents, à partir de l’iPhone 6s pour être exact, ainsi qu’avec les deux générations d’iPhone SE. De plus, si vous retirez les inserts en caoutchouc, vous pourrez peut-être garder la coque de protection dessus avant de mettre les manettes.

Même tarif que la version Android, avec de nombreuses améliorations

Par ailleurs, Razer a changé les switches, remplaçant les membranes de la V1 par les mêmes microswitches que sa manette pour console Wolverine V2. “Cela offre des avantages dans la réactivité, le confort et le retour tactile”, affirme Razer. Il y a aussi désormais un bouton Partage sur l’avant et deux boutons programmables supplémentaires à côté des gâchettes.

Les utilisateurs peuvent configurer ces boutons dans l’app Razer Nexus. Il vous faudra aussi utiliser cette application pour partager vos séances de jeu sur YouTube ou Facebook lorsque vous appuyer sur le bouton Partage. De plus, vous pourrez retrouver la liste des jeux compatibles dans l’app, app que vous pouvez lancer avec un bouton dédié sur la manette.

Pour des séances de jeu toujours plus agréables

La Kishi V2 fonctionne avec le cloud gaming, y compris Xbox Cloud Gaming et Google Stadia, les apps remote play pour console et PC et les jeux iPhone qui prennent en charge les manettes MFi. Il y a aussi un port Lightning pour la recharge en passthrough, mais malheureusement, point de prise jack 3,5 mm.