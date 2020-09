La manette Razer Kishi pour iPhone officialisée

Le jeu mobile est de plus en plus mobile. Si certains sont effectivement pensés et conçus pour les contrôles tactiles de nos appareils, d'autres sont nettement plus faciles avec une manette. Un marché dans lequel se sont engouffrés nombre de marques.

Certains jeux mobiles sont conçus pour être utilisés avec nos appareils tactiles. D’autres, par contre, sont bien plus faciles à jouer avec une manette physique plus traditionnelle. Si vous préférez utiliser de telles commandes physiques sur vos jeux mobiles préférés, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que, après la version réservée aux appareils Android, Razer vient d’officialiser sa nouvelle manette Razer Kishi pour les appareils iOS.

Razer officialise sa manette Kishi pour iOS

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, la manette Kishi est un ensemble de deux éléments détachables conçue pour l’iPhone. Chacune d’entre elles vient se fixer de part et d’autre de l’iPhone – à la manière des Joy-Con de la Nintendo Switch – et le tout s’appaire au smartphone via le port Lightning. La manette est aussi certifiée MFI. Autrement dit, l’accessoire a, jusqu’à un certain point, été approuvé par la firme de Cupertino.

Sur la manette en elle-même rien de très extraordinaire. Que du standard, finalement, pour une manette de jeu. On retrouve ainsi deux sticks analogiques, un D-pad, plusieurs boutons ainsi que des gâchettes. Razer affirme aussi que sa manette Kishi est pleinement compatible avec Apple Arcade. Si vous êtes abonné(e), vous devriez pouvoir jouer avec sur les titres du catalogue Apple Arcade le cas échéant.

compatible avec les iPhone 6 Plus et ultérieur

La manette Razer Kishi est vendue au tarif de 109,99€. Elle est compatible avec les iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max. Si vous êtes intéressé()e, direction la page officielle sur le site Razer pour commander. Elle est en stock au moment d’écrire ces lignes, l’expédition a lieu sous un jour ouvré. À vous les parties endiablées sur votre iPhone avec tout le confort d’une manette !