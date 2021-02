La manette de PS5 connaît elle aussi des problèmes de drifting

Une manette de console de jeux vidéo ne serait pas vraiment une manette aujourd'hui si elle n'avait pas de joystick. Malheureusement, ces composants sont très fragiles.

Quand on pense à une manette de jeux vidéo, on visualise presque toujours un certain nombre de boutons, une ou plusieurs croix directionnelles, des gâchettes, mais surtout un ou plusieurs joysticks. Ces composants analogiques permettent une grande liberté de contrôle mais ils sont aussi très fragiles. Aujourd’hui, c’est la manette DualSense de PS5 qui en fait les frais.

La manette DualSense de PS5 sujette au drifting

Les sticks analogiques sur les manettes pour les jeux vidéo sont essentiellement des composants mécaniques. Cela signifie que, avec le temps et les utilisations, ceux-ci peuvent être endommagés. Cela étant dit, il convient de se poser de la question : à quel moment peut-on normalement s’attendre à voir apparaître un comportement anormal avec ces pièces ? Dans le cas de la manette DualSense de la console Sony PS5, il semblerait que les soucis surviennent tôt, très tôt.

Les rapports en ce sens se multiplient chez les joueurs

Des joueurs PS5 rapportent avoir des soucis avec leurs manettes, des soucis bien connus sous le nom de drifting. C’est lorsque le curseur ou le personnage à l’écran commence à bouger sans que l’on touche à la manette. Ce n’est pas un problème exclusif à la PS5. Certains d’entre vous se souviennent probablement, ou en ont peut-être même fait l’expérience, Nintendo a des soucis similaires avec les Joy-Con sur sa Switch. Le géant japonais fait d’ailleurs actuellement face à plusieurs actions en justice à ce sujet.

Aujourd’hui, la bonne nouvelle pour les possesseurs de manette PS5 présentant ce problème, c’est que celle-ci est couverte par la garantie de la console. Vous pourrez donc la faire réparer ou remplacer le cas échéant. Cela étant dit, il vous faudra pour cela renvoyer ladite manette à Sony et ce retour est à vos frais.

Cela signifie aussi que si vous n’avez qu’une seule manette à disposition, il vous faudra attendre que Sony répare votre manette et ne vous la réexpédie avant de pouvoir jouer à nouveau. Difficile de savoir si la firme japonaise a l’intention de modifier le design de sa DualSense pour corriger ce problème de drifting. Si ce n’est pas le cas, les joueurs devront faire avec, et cela pourrait causer de sérieux soucis. À suivre !