La Maison Blanche aurait découragé Intel d’augmenter la production de puces en Chine

Intel voulait augmenter sa production de puces en Chine pour répondre à la pénurie, mais l'administration Biden en aurait décidé autrement.

Les efforts en termes de sécurité et de production nationale de l’administration Biden ont pu avoir un effet particulièrement important sur les projets d’Intel. Selon Bloomberg, la Maison Blanche aurait “fortement découragé” Intel de faire augmenter sa production de puces en Chine pour aider à enrayer la pénurie. Cette capacité plus importante aurait pu être disponible avant la fin de l’année 2022, mais l’administration Biden craignait pour la sécurité.

Le fondeur américain n’a pas totalement abandonné une éventuelle augmentation de sa production chinoise, selon les sources citées, mais Intel n’aurait, à l’heure actuelle, “aucune intention” de le faire.

Intel n’a pas directement reconnu l’influence de l’objection du gouvernement américain dans son communiqué, mais accueille avec bienveillance “d’autres solutions” pouvant permettre de répondre à la demande de puces. L’entreprise avait déjà envisagé un “certain nombre d’approches” en collaboration avec les États-Unis, y compris une nouvelle usine aux États-Unis et en Europe.

Une telle approche n’aurait rien de surprenant si l’information est avérée. Joe Biden a toujours été très méfiant face aux technologies chinoises, allant jusqu’à signer une loi empêchant Huawei et ZTE de recevoir leurs licences réseau de la part de la FCC. Bien que les sources n’aient pas précisé les risques de sécurité pour Intel, son PDG Pat Gelsinger avait déclaré qu’une grande dépendance d’une production chinoise représentait une menace dans la chaîne de production. Il y a aussi des craintes historiques, avec des entreprises qui ont, par le passé, partagé des technologies sensibles avec la Chine.

Et même si la sécurité n’était pas vraiment un problème, le développement économique pourrait être un facteur important. Joe Biden souhaite davantage de production aux États-Unis pour venir à bout de la pénurie et une telle extension en Chine d’Intel serait à l’opposé de cette volonté. Cela n’aurait pas non plus aidé à contrer la croissance économique de la Chine.

Quel que soit le raisonnement en cause, cette décision risque de prolonger la pénurie de puces. Bien qu’Intel construise des usines aux États-Unis et demande de l’aide à des fabricants tiers, tout cela demande du temps. Intel devra certainement sacrifier sa production à court-terme pour honorer les objectifs de la Maison Blanche.