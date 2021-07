La longueur maximale des vidéos TikTok va augmenter pour tous les créateurs

TikTok lève la limite des 60 secondes à tous les créateurs, tout le monde pourra créer des vidéos durant jusqu'à trois minutes.

Le principe de TikTok est de permettre à quiconque de créer et partager des vidéos au format court. Court, pour TikTok, signifiant limité à 60 secondes. Ce qui est une bonne chose, ou non, selon les avis. Toujours est-il que certains créateurs pouvaient depuis quelques mois créer des contenus plus longs. Une fonctionnalité qui arrive pour tous.

Les vidéos TikTok sont limitées à 60 secondes, mais l’année dernière, TikTok permettait à certains créateurs de créer des contenus plus longs que cela. Jusqu’alors, il s’agissait d’une fonctionnalité exclusive à certains chanceux triés sur le volet. Aujourd’hui, bonne nouvelle, la plate-forme annonce que cette possibilité sera proposée à tous les créateurs.

Tout le monde pourra créer des vidéos durant jusqu’à trois minutes

Selon le communiqué officiel de TikTok : “Dans les prochaines semaines, nous allons déployer l’option permettant de créer des vidéos plus longues à tous les utilisateurs de TikTok, offrant ainsi à toute notre communauté la possibilité de filmer, publier et éditer des vidéos durant jusqu’à trois minutes directement dans TikTok. Une fois le déploiement achevé, vous recevrez une notification vous informant que les vidéos longues sont désormais disponibles.”

Ce qui est intéressant ici, c’est que TikTok semble suivre la même progression qu’Instagram, avec quelques années de retard. Lorsque la plate-forme offrait à ses utilisateurs de publier des vidéos, la durée était limitée. Puis est arrivé IGTV, qui permettait de partager des vidéos plus longues pour mieux concurrencer des plates-formes comme YouTube.

L’un des principaux intérêts de TikTok était justement que le contenu restait court, et donc facile à digérer. Il semblerait désormais que l’entreprise souhaite attirer davantage de créateurs, ou tout du moins des créateurs d’un nouveau genre, comme ceux qui apprécient justement de pouvoir poster des contenus plus longs. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs pourront bientôt créer des vidéos allant jusqu’à trois minutes.