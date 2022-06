La légalisation des crypto pourrait être bientôt officialisée au Paraguay

Le Paraguya pourrait être le prochain pays à légaliser les crypto-monnaies. Le projet de loi n'a plus qu'à être approuvé par le Sénat avant d'être signé par le Président.

Le Paraguay est depuis longtemps un candidat majeur comme prochain pays à faire d’une crypto-monnaie une monnaie légale. L’opération n’est peut-être pas (encore) à l’ordre du jour, mais le Paraguay a fait aujourd’hui un pas important vers la légalisation totale des crypto-monnaies. En effet, le Congrès vient d’approuver une proposition de loi sur le minage et l’échange de crypto.

La Chambre des Députés s’est prononcée à 40 voix contre 12 en faveur de cette loi, introduite par le Sénat en juillet 2021. Celle-ci vise à réguler les activités commerciales liées aux crypto, y compris le trading, l’administration et le minage, le tout sous la coordination et la supervision du Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) en coordination avec la National Securities Commission, le Secretariat for the Prevention of Money or Asset Laundering, la National Electricity Administration et le Ministère des Finances. Ce projet de loi doit maintenant être approuvé par le Sénat avant que le Président puisse le signer et en faire une loi en bonne et due forme.

Cela ferait du Paraguay une zone importante pour le minage dans la mesure où le pays offre déjà l’électricité la moins chère d’Amérique latine, à seulement 5 centimes le kilowattheure. Les fournisseurs de services crypto et les mineurs pourraient obtenir une licence de cinq ans du MIC.

Ceci étant dit, les opposants à la crypto sont aussi très présents dans le pays. La Banque Centrale du Paraguay (BCP) commentait par exemple en mars dernier que les avantages de la régulation des actifs numériques ne contrebalanceraient pas nécessairement les inconvénients, comme “la consommation électrique, la perte de réputation et les coûts pour le système financier”. Outre la BCP, le député Basilio Núñez rappelait que la crypto “favorise le crime organisé” et le député Tadeo Rojas ajoutait que la création d’emploi pour le minage de crypto ne contrebalançait pas l’augmentation de la consommation énergétique du minage.

Selon un rapport de Statista, la moitié des entreprises de la fintech au Paraguay ont autorisé les paiements numériques pour les entreprises et les particuliers en 2022, un chiffre qui n’a cessé de croître.