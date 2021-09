La jeep Warthog de Halo recréée dans une version totalement fonctionnelle

Hoonigan Industries et Ken Block dévoile une réplique du célèbre Warthog. Une jeep parfaitement fonctionnelle et très ressemblante à celle des jeux.

Le jeu vidéo regorge d’accessoires cultes. Parmi ceux-ci, on trouve aussi bon nombre de véhicules. Les fans de la saga Halo, par exemple, connaissent bien la jeep blindée Warthog de l’United Nations Space Command (UNSC). C’est ce véhicule que Ken Block et Hoonigan Industries a décidé de recréer à l’identique dans une version totalement réelle et parfaitement fonctionnelle. Présentation.

Hoonigan Industries et Ken Block dévoile une réplique du célèbre Warthog

Hoonigan Industries est une entreprise amoureuse de l’industrie automobile qui a pour but de rendre les voitures fun et cool, si l’on peut dire. Aujourd’hui, avec le pilote Ken Block, elle dévoile leur dernière création en date, un Warthog totalement fonctionnel. Et tout le processus de création est disponible dans une série dédiée publiée sur YouTube. Bien que cette version soit loin de la toute première jamais réalisée, celle-ci est donc parfaitement opérationnelle. Elle a fait ses grands débuts dans le monde durant la première mondiale du film Free Guy, avec Ryan Reynolds dans le rôle d’un homme qui réalise qu’il n’est qu’un PNJ dans un jeu en monde ouvert.

Une jeep parfaitement fonctionnelle et extrêmement ressemblante

L’équipe de Hoonigan a créé seon Warthog en partant d’un châssis existant. Comme Autoblog le précise, il manque à cette création impressionnante une mitrailleuse en bonne et due forme mais il faut bien reconnaître que la ressemblance est plus que frappante, avec ses formes futuristes, son pare-brise incurvé et ses énormes pneus. Même l’intérieur est une réplique du véhicule virtuel. L’équipe a aussi pris grand soin d’intégrer une direction à quatre roues motrices. Pour propulser la bête, un énorme moteur Ford V8 sur lequel ont été greffés deux turbos, pour une puissance de 1 060 chevaux.

Le Warthog apparaît dans les jeux de la franchise Halo, c’est un véhicule militaire comme il en existe tant. L’équipe de Hoonigan a conçu cette réplique pour la promotion du jeu Halo Infinite qui arrivera en décembre. Hoonigan, la création du pilote de rallye Ken Block, à qui l’on doit The Gymkhana Files, publiera de nouveaux épisodes régulièrement pour tout découvrir de ce projet Warthog jusqu’au 14 octobre prochain. Ci-dessous, le premier épisode.