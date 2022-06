La Jamaïque devient le premier pays à reconnaître une CBDC comme monnaie légale

La Jamaïque reconnait son monnaie numérique de banque centrale comme monnaie légale. Une première mondiale.

La Banque de Jamaïque (BoJ) vient de prendre une décision historique, faisant du pays le premier du globe à reconnaître sa monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais), baptisée Jamaica Digital Exchange (Jam-Dex), comme monnaie légale. Le pays a une économie largement basée sur le cash et il espère qu’en mettant ainsi en place sa CBDC, de nombreux citoyens non bancarisés pourront améliorer leur situation financière.

En test depuis l’année dernière, la Jam-Dex n’a pas encore été officialisée dans le monde, elle le sera dans quelques jours. Pour le gouverneur de la BoJ Richard Byles, cette nouvelle CBDC peut être utilisée pour “payer n’importe quoi en Jamaïque. C’est un moyen d’échange. C’est le moyen de nos comptes.”

Pourquoi une CBDC en Jamaïque ?

Comme de nombreux pays, la Jamaïque enregistre un très faible usage des méthodes de paiement électronique traditionnelles, ce qui explique pourquoi ces pays se pressent pour implémenter leur CBDC. Selon Steve Aschettino, spécialiste Fintech chez Norton Rose Fulbright, “les économies émergentes semblent voir les CBDC comme un moyen de faire décoller leur économie.” Et d’ajouter que l’infrastructure existante pour les paiements dans les pays développés est à double tranchant, limitant parfois la motivation à avancer avec les CBDC.

Pour la Ministre des Affaires étrangères et sénatrice Kamina Johnson Smith, la CBDC améliorera grandement le bien-être financier des gens ne disposant pas de compte en banque. Et ceux-ci sont nombreux, en partie parce qu’ils pensent ne pas avoir suffisamment d’argent pour en ouvrir un ainsi qu’un manque d’identification, un souci que le gouvernement veut régler avec son National Identification System. Et cette CBDC devrait aussi permettre de faciliter le développement commercial dans la mesure où il n’y a aucun frais de transaction.

Fonctionnement de la Jam-Dex

Le gouvernement jamaïcain maintiendra la Jam-Dex en dehors de la blockchain, pour qu’elle soit gérée sur des serveurs centralisés. Pour l’utiliser, les gens doivent d’abord configurer un wallet numérique baptisé Lunk. Ceux-ci sont fournis par les banques et certains fournisseurs de service autorisés. De l’argent peut être ajouté sur un “distributeur intelligent” via un Wallet Provider (comme une banque).

Une entité de services financiers baptisée JMMB Group explore d’autres utilisations pour cette CBDC, pour le e-commerce, les points de vente et autre. Le gouvernement a bien conscience que concevoir une infrastructure claire autour de la CBDC est essentiel pour son succès. L’avenir nous dira si le succès est effectivement au rendez-vous.