La Honor MagicWatch 2 est disponible à la vente au Royaume-Uni

Les smartwatches se suivent et se ressemblent. Ou ne se ressemblent pas. C'est selon. La Honor MagicWatch 2 avait été dévoilée en Chine à la fin du mois dernier. Elle est attendue en Janvier dans l'Hexagone mais est déjà disponible au Royaume-Uni.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle smartwatch, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que le constructeur chinois Honor vient d’annoncer que sa dernière-née MagicWatch 2 était désormais disponible à la vente de l’autre côté de la Manche. Elle sera disponible dans les pays de l’Union Européenne Occidentale, dont la France fait partie, dans le courant du mois de Janvier. Au Royaume-Uni, la Honor MagicWatch 2 est proposée à 159,99£ (186,83€) depuis le 20 Décembre. Si vous êtes dans le pays pour les fêtes, vous pourriez en profiter.

La Honor MagicWatch 2 est déjà disponible au Royaume-Uni

Au cas où vous entendriez parler pour la toute première fois de cette Honor MagicWatch 2, sachez que la montre connectée a été annoncée dans l’Empire du Milieu à la fin du mois de Novembre. Comme nombre de ses comparses, elle met clairement l’accent sur la santé et le bien-être. Les amateurs d’exercice physique à la recherche d’une montre pour suivre leurs sessions et leurs constantes vitales devraient y jeter un œil. Sur le papier, il faut en tout cas reconnaitre que cette montre a certains arguments plutôt intéressants.

Dans le courant du mois de Janvier en France

L’un des principaux arguments de vente de cette MagicWatch 2 est très certainement son autonomie annoncée de 14 jours. Nous n’avons pas encore eu la chance de la tester, nous ne pouvons donc en attester, mais si vous en avez marre de devoir constamment recharger votre montre connectée, voilà qui pourrait vous ôter d’un poids. La MagicWatch 2 est aussi résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM, vous pourrez donc aller nager avec sans aucune crainte. On retrouve aussi les fonctionnalités désormais classiques dans les smartwatches et autre tracker d’activité, comme le suivi du rythme cardiaque, le nombre de calories brûlées, la distance parcourue, la vitesse, etc. La montre en elle-même est fabriquée en acier inoxydable 361L et sera disponible en deux tailles, 42 et 46 mm de diamètre.