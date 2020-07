La GoPro Hero 8 peut désormais aussi servir de webcam

La crise sanitaire, et les mesures de confinement notamment, auront entrainé un certain nombre de transformations dans le monde du travail. Le télétravail est plus sollicité que jamais. L'occasion, pour certains, de s'équiper en webcam.

Avec la pandémie de Covid-19, des millions de personnes se sont retrouvées à travailler ou étudier de chez eux. Les services de vidéoconférence n’ont jamais été sollicités. Mais il fallait aussi, pour certains, investir dans du matériel, et notamment une webcam. La demande pour ce périphérique a été extrêmement forte. Les fabricants d’appareils photo sont venus prêter main forte en permettant d’utiliser leurs appareils très facilement en tant que webcam. Et ça continue aujourd’hui avec GoPro.

GoPro permet d’utiliser la Hero 8 Black comme webcam

GoPro rejoint en effet la liste des fabricants de caméras et autres appareils photo à proposer des solutions logicielles pour utiliser leurs appareils comme webcam. La marque vient de publier un nouveau firmware en version bêta et un logiciel dédié. Avec ces deux nouveautés, la GoPro Hero 8 Black peut devenir une webcam très complète.

Un logiciel en bêta et uniquement pour macOS pour le moment

Et le mieux dans tout cela, c’est que cette solution logicielle est extrêmement facile à mettre en place et à utiliser au quotidien. L’utilisateur n’a qu’à connecter sa Hero 8 Black sur son ordinateur, lancer le logiciel et le tour est joué. Pour l’heure, le logiciel en question n’est compatible qu’avec la Hero 8 Black et uniquement pour macOS mais GoPro assure qu’une version Windows devrait arriver rapidement. GoPro rejoitnt ainsi Fujifilm, Canon et Olympus qui proposent depuis quelques semaines des solutions similaires. Pour celles et ceux qui ne souhaitent/peuvent pas investir dans une webcam ou qui veulent une qualité supérieure à ce qui est habituellement proposé par une webcam dédiée.