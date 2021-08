La GoPro Hero 10 en fuite, avec un meilleur capteur et un meilleur processeur

La GoPro Hero 10 se laisse entrevoir, un design assez similaire au modèle précédent mais avec un meilleur processeur et un capteur plus puissant.

Les caméras d’action sont très populaires ces dernières années. Compactes, légères et de plus en plus capables, elles permettent de filmer en toutes circonstances, ou presque. Sur ce marché, le leader incontesté s’appelle GoPro. La marque s’apprête à lancer sa GoPro Hero 10 et celle-ci vient, semble-t-il, de fuiter sur le net. Voici ce que l’on croit savoir.

Sur le marché des action cam, GoPro est l’un des choix les plus sûrs qui s’offrent à vous. Si vous cherchez une nouvelle caméra de ce genre, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que, selon un nouveau rapport de WinFuture.de, la GoPro Hero 10 arriverait bientôt et ce nouveau modèle aurait même déjà fuité. Plus précisément, un certain nombre de rendus se seraient retrouvés sur la toile.

En ce qui concerne le design, cette GoPro Hero 10 ne semblerait pas très différente de ses récents prédécesseurs, mis à part le nouveau logo 10 Black sur le côté de l’appareil. À l’arrière, un écran, à l’avant, un autre écran, plus petit. Ceci mis à part, d’aspect, cette nouvelle GoPro ressemble peu ou prou au modèle précédent. Cela étant dit, sous le capot, un certain nombre de changements ont été effectués.

Meilleur processeur et capteur plus performant

Selon la fuite, la Hero 10 devrait permettre de capturer des vidéos avec une résolution allant jusqu’à 5,3K et à 60 fps. Une prouesse rendue possible grâce à un nouveau capteur de 23 MP, une augmentation par rapport au capteur de 20 MP “seulement” de la Hero 9. Cette action cam disposerait par ailleurs d’une meilleure stabilisation grâce à l’HyperSmooth 4.0 qui, selon GoPro, offrira une “stabilisation digne de celle d’un cardan”, mais il faudra attendre de pouvoir tester la bête pour juger de son efficacité.

Pour le reste, nous ne savons rien de cette GoPro Hero 10 mais avec des rendus si nets et précis, il ne fait plus grand doute que l’annonce officielle ne devrait plus tarder. À suivre !