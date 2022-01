La Google Pixel Watch pourrait être annoncée en mai

Cela fait de nombreuses années que l’on entend parler de l’intention de Google de commercialiser sa propre smartwatch estampillée Pixel. Ce qui serait finalement tout à fait logique tant le géant américain est actif en ce qui concerne le développement de sa propre plate-forme logicielle dédiée aux montres connectées. Une plate-forme qui a d’ailleurs été revue en profondeur l’année dernière avec l’aide de Samsung. Mais à ce jour, aucune smartwatch Google Pixel n’existe sur le marché. Celle-ci pourrait cependant arriver bientôt.

En effet, si l’on en croit un récent rapport de Jon Prosser, des sources lui auraient fait savoir que la firme de Mountain View prévoirait de lancer un tel appareil le 26 mai 2022. Étant donné que Google organise traditionnellement son événement I/O destiné aux développeurs dans le milieu de l’année et que l’édition 2021 avait eu lieu en mai, il est tout à fait possible que cette smartwatch soit annoncée durant la conférence I/O 2022.

Pour l’heure, nous ne savons pratiquement rien de cette Pixel Watch, mais cette montre pourrait intéresser les utilisateurs qui préfèreraient avoir la marque Pixel plutôt que toute autre. Google s’est déjà essayé à un grand nombre de produits très différents pour sa marque Pixel, les plus notables étant très certainement les smartphones Android Pixel, les ordinateurs portables Chromebook, les tablettes et même les écouteurs. Il est finalement assez surprenant qu’une smartwatch estampillée Pixel n’ait pas vu le jour plus tôt.

Ceci étant dit, Jon Prosser précise que Google est connu pour repousser ses dates de lancement. N’allez pas cocher tout de suite cette date dans votre calendrier. Espérons en tous les cas que nous aurons davantage de détails dans les semaines/mois à venir, jusqu’à la conférence I/O 2022.

Pixel Watch 👇

I’m hearing that Google is planning on launching it on Thursday, May 26th — over year since we leaked it.

This is the first we’ve seen a set date on the device behind the scenes.

Google is known for pushing back dates — but if they do, we’ll know 👀 pic.twitter.com/Kk0D4Bom6d

— Jon Prosser (@jon_prosser) January 21, 2022