La Google I/O 2022 aura lieu les 11 et 12 mai

Google annonce la tenue de son événement I/O 2022, rendez-vous les 11 et 12 mai prochains.

Sans avoir la prétention d’affirmer que la pandémie de Covid-19 est derrière nous, il faut bien admettre que la situation est bien meilleure qu’elle ne l’était il y a encore quelques mois. Cela permet notamment aux entreprises de faire revenir leurs employés dans leurs bureaux et à certaines d’organiser de nouveau des événements physiques. C’est le cas de la très attendue Google I/O 2022.

Ces dernières années, on ne comptait plus les sociétés qui décidaient d’annuler leurs événements presse ou, à défaut, de proposer une version uniquement virtuelle. Ceci à cause de la pandémie de Covid-19 qui rendait difficile, et risquée, l’organisation de tels rassemblements. La firme de Mountain View semble aujourd’hui être à retrouver un certain niveau de normalité, si l’on peut dire.

Le géant américain a en effet annoncé en bonne et due forme la tenue d’un événement I/O cette année. Celui-ci aura lieu les 11 et 12 mai 2022. Ceci étant dit, les choses ne seront pas tout à fait comme avant dans la mesure où il n’y aura pas une foule comme les éditions précédentes. Google a en effet pris la décision de limiter le nombre de personnes présentes.

Cependant, celles et ceux qui pourront y participer ne sont que des employés ou des partenaires de Google. Fort heureusement, la firme de Mountain View proposera aussi une retransmission en direct de cet événement. Tout le monde pourra donc en profiter et découvrir les différentes annonces depuis le confort de sa maison ou de son bureau.

Quant à savoir ce que cet événement Google I/O 2022 nous réserve, c’est une tout autre histoire. Il y a de fortes chances que nous en apprenions davantage concernant Android 13, la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile de Google Android, et peut-être au sujet d’autres développements logiciels. Plusieurs rumeurs ont aussi circulé concernant une possible annonce de la Pixel Watch et peut-être d’un Pixel 6a, mais ces deux lancements auraient été reportés. Il pourrait donc n’y avoir que du logiciel pour cette édition 2022. Encore un peu de patience.