La Google I/O 2020 complètement annulée

Dès le début de l'épidémie de coronavirus, de nombreuses dispositions avaient été prises. Rapidement, de grands événements avaient été annulés. Google avait ainsi pris la décision de ne pas organiser sa Google I/O 2020, lui préférant une version uniquement numérique.

Alors que la pandémie du nouveau coronavirus continue de faire des ravages sur la planète, les annulations d’événements se multiplient. Ceci pour limiter au maximum les interactions entre les personnes et contenir autant que possible la propagation du virus. Il y a quelques jours, Google annonçait comme nombre d’autres géants de la tech l’annulation de la tenue de sa conférence Google I/O 2020. Une version entièrement numérique devait tout de même avoir lieu.

Google annule même sa Google I/O 2020 en ligne

Malheureusement, si vous vous faisiez tout de même une joie de pouvoir profiter de cet événement dans sa version en ligne, il va falloir vous faire une raison. Aujourd’hui, la firme de Mountain View vient d’annoncer que cette Google I/O 2020 n’aura pas non plus lieu en ligne. C’est en effet tout l’événement que le géant américain a décidé d’annuler. Il n’y aura donc pas non plus de conférences en ligne, quelles qu’elles soient. D’autres sociétés ont, de leur côté, annoncé qu’elles organiseraient des événements en ligne. C’est le cas notamment de Apple avec sa WWDC 2020 ou de Microsoft qui tiendra une conférence Xbox suite à l’annulation de l’E3 2020.

Toujours à cause de la pandémie de Covid-19

Selon le communiqué officiel de Google, “pour la santé et la sécurité de nos développeurs, de nos employés et des communautés locales – et en accord avec les directives de ‘rester chez soir’ ordonnées par les comtés de la région de la baie de San Francisco -, nous sommes désolés de ne pouvoir organiser la conférence I/O de quelque manière que ce soit cette année. Pour l’heure, la chose la plus importante que nous puissions faire, c’est de tout faire pour aider les gens face aux nouveaux défis qui se présentent à nous. Sachez que nous faisons notre possible pour trouver d’autres manières de partager nos nouveautés et mises à jour via nos blogs et nos forums.”