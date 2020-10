La gamme Huawei Mate 40 est officielle

Comme nombre d'autres fabricants, Huawei propose depuis quelque temps deux flagships par an. Hier soir a été officialisée la gamme Huawei Mate 40. Voici ce qu'il faut retenir.

Parfaitement dans les temps par rapport à son planning initial, Huawei vient d’officialiser sa deuxième gamme de smartphones flagship pour cette année 2020. Il s’agit des Huawei Mate 40. Au total, trois appareils aux choix pour les clients, il s’agit des Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro et Huawei Mate 40 Pro+. Voici sans plus attendre ce qu’ont à proposer ces trois variantes.

Huawei officialise ses Huawei Mate 40

Sous le capot, les Huawait Mate 40 sont tous propulsés par une puce Huawei Kirin 9000, fabriquée en 5 nm. En ce qui concerne l’écran, le Mate 40 embarque une dalle de 6,5 pouces contre 6,76 pouces à 90 Hz pour les Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+. En termes de design, vous ne remarquerez aucune différence, même le module photo arrière circulaire est très similaire.

Avec une partie photo extrêmement poussée

En parlant de caméras, c’est d’ailleurs sur ce point que ces trois variantes se différencient. Sur le Mate 40 Pro, le téléphone dispose d’un capteur principal de 50 MP, d’un capteur ultrawide de 20 MP et d’un périscope avec zoom optique 5x. Le Mate 40 Pro+, quant à lui, dispose d’un capteur principal de 50 MP, d’un capteur ultrawide de 20 MP d’un périscope 8 MP avec zoom 10x et d’un téléobjectif 12 MP avec zoom 3x. Le Huawei Mate 40 se “contente” d’un capteur principal de 30 MP, d’un ultrawide de 16 MP et d’un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x.

Le reste des spécifications est tout aussi intéressant. Le Mate 40 embarque 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4 200 mAh. Le Mate 40 Pro, quant à lui, dispose de 12 Go de RAM et 256 Go de RAM avec une batterie légèrement plus grande, de 4 400 mAh.

Si ces nouveaux Huawei Mate 40 vous font de l’œil – malgré l’absence des services Google -, sachez que le Mate 40 est vendu 899€, le Mate 40 Pro 1 199€ et le Mate 40 Pro+ 1 399€. Vous désormais désormais tout ce qu’il y a à savoir sur ces nouvelles références du géant chinois.