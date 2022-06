La gamme de smartphones Honor Series 70 est officielle

Honor officialise sa gamme Honor Series 70 en Chine, trois nouveaux modèles au rapport qualité/prix très intéressant.

Avec la nouvelle gamme Honor 70 qui vient d’être lancée en Chine, nous avons désormais un aperçu de ce que le marché mondial pourra voir de la part de la marque : trois nouveaux smartphones proposés entre 400 et 650 $, les Honor 70, Honor 70 Pro et Honor 70 Pro+.

Honor officialise sa gamme Honor Series 70 en Chine

La différence entre ces trois modèles est assez simple finalement, il s’agit principalement de la taille de l’écran, du processeur et des capteurs caméra intégrés, lesquels sont évidemment meilleurs si l’on monte en gamme. Ceci étant dit, même le Honor 70 basique est très intéressant. L’appareil est propulsé par un Snapdragon 778G+ avec jusqu’à 12 Go de RAm et jusqu’à 512 Go de RAM.

À l’arrière, deux capteurs hautes-performances épaulés par un capteur de 2 MP dédié à l’effet bokeh pour les portraits. Le capteur ultra-wide est très puissant, presque autant que le capteur principal, ce qui est très intéressant et assez logique dans la mesure où l’ultra-wide est plutôt populaire dans la photographie mobile.

Au-dessus de l’écran de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, on trouve un capteur de 32 MP pour les selfies, ce qui devrait promettre des appels vidéo de bonne qualité, bien au-delà de ce qu’un ordinateur portable offre d’ordinaire.

La batterie de 4 800 mAh, quant à elle, approche du maximum de 5 000 mAh que l’on trouve actuellement sur les smartphones haut de gamme, et elle se recharge à 66 W, plus rapidement donc que nombre de modèles.

Trois nouveaux modèles au rapport qualité/prix très intéressant

Le Honor 70 Pro est une version légèrement améliorée, avec un écran de 6,78 pouces et, plus important, un téléobjectif avec zoom 3x doté de stabilisation optique de l’image. Ce modèle est par ailleurs propulsé par une puce MediaTek Dimensity 8000, plus puissante que la Snapdragon 778G+.

La batterie ne fait “que” 4 500 mAh, plus petite donc que le Honor 70 basique, probablement à cause de la place prise par le téléobjectif. Cela étant dit, elle peut être rechargée à 100 W, pour une recharge extrêmement rapide.

Enfin, le Honor 70 Pro+ a droit à un SoC MediaTek Dimensity 9000, bien plus rapide que le Dimensity 8000 et qui offre ce que MediaTek fait actuellement de mieux en termes de traitement d’image. Il sera intéressant de voir si la différence de qualité d’image est perceptible à l’œil entre les deux puces.