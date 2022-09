La FTC enquête sur le rachat de One Medical par Amazon

La FTC enquête sur les rachats de iRobot et One Medical par Amazon. Ces accords pourraient ne pas être finalisés avant très longtemps. Ils pourraient même ne jamais voir le jour.

Le rachat de iRobot et One Medical par Amazon pourrait prendre plus longtemps que prévu. En effet, si l’on en croit Politico et The Wall Street Journal, la Federal Trade Commission (FTC) serait en train d’étudier de près ces deux acquisitions. Annoncés à un mois seulement d’intervalle, ces deux accords sont évalués à 1,7 et 3,9 milliards de dollars respectivement et auraient le potentiel de refaçonner totalement deux marchés en même temps.

La FTC enquête sur les rachats de iRobot et One Medical par Amazon

La société mère de One Medical, 1Life Healthcare, a révélé que la FTC enquêtait sur cette proposition d’acquisition par Amazon, comme le rapporte The Journal. Le même jour, Politico déclarait que la commission avait aussi initié une analyse complète sur la proposition de rachat d’Amazon envers iRobot. Selon le journal, une enquête formelle est plus que probable étant donné les questions détaillées que la FTC a envoyé aux deux entreprises.

Ces accords pourraient ne pas être finalisés avant très longtemps

Amazon et iRobot se préparent, selon les rumeurs, à une “enquête potentiellement longue [et] laborieuse”. Une source de Politico déclarait que cette dernière était “très large” et qu’elle visait à déterminer si l’accord donnerait au géant américain un avantage déloyal sur les marchés des appareils connectés et de la vente.

Au minimum, la FTC pourrait faire reporter la finalisation de ces accords par Amazon d’une année. Pour le spécialiste du e-commerce, le pire des scenarii serait de subir une action en justice de la part de la Commission. En début d’année, NVIDIA avait abandonné sa tentative de rachat d’ARM à hauteur de 40 milliards de dollars après que la FTC avait lancé une action en justice par contre de voir le fondeur étouffer la concurrence sur plusieurs marchés.

Ils pourraient même ne jamais voir le jour

Quoi qu’il en soit, Amazon n’aura pas une route paisible. La présidente de la FTC, Lina Khan, est connue pour ne pas être une franche admiratrice de l’entreprise. Elle avait notamment signé un article à charge contre le géant américain intitulé “Amazon’s Antitrust Paradox“.