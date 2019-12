La France inflige une amende de 150 millions d’euros à Google

La position de Google dans le monde entier n'a pas que des avantages. Régulièrement, le géant américain est la cible d'enquêtes pour ses pratiques, sa position justement, ses services, etc. La France vient par exemple de lui infliger une amende de 150 millions d'euros.

Après une enquête qui aura duré quatre ans, l‘Autorité de la concurrence en France vient d’infliger une amende de 150 millions d’euros à Google pour ses règles de publicités opaques et imprévisibles, selon Reuters. L’enquête avait démarré après une plainte de la société Gibmedia qui accusait Google d’avoir suspendu le compte Google Ads de l’entreprise sans raison. Selon Reuters, l’Autorité de la concurrence a conclu que, en modifiant les termes d’utilisation à sa guise, Google a abusé de sa position dominante sur le marché. La firme de Mountain View a l’intention de faire appel de cette décision.

150 millions d’euros d’amende pour Google

Gibmedia gère des sites web, des sites très variés, allant de la prévision météo aux données d’entreprises. Selon Google, l’entreprise proposait des publicités trompeuses. Dans un communiqué transmis à Engadget, un porte-parole du géant américain déclarait la chose suivante : “Les gens s’attendent à être protégés des publicités qui tirent abusivement profit d’eux et c’est ce que nous faisons avec nos règles d’utilisation. Gibmedia proposait des publicités pour des sites qui trompent les internautes en leur faisant payer des services dont la facturation n’est pas claire. Nous ne voulons pas de ce genre de publicités sur nos plates-formes alors nous avons suspendu Gibmedia et avons cessé de verser les revenus de ces publicités pour protéger les internautes. Nous allons faire appel de cette décision.”

infligés par l’Autorité de la concurrence pour ses règles “imprévisibles” en matière de publicité

La France a plus d’une fois repris Google à l’ordre ces dernières années. Une amende de 100 000€ en 2011 pour sa collecte de données abusive dans Street View. 150 000€ en 2014 pour avoir violé les lois en vigueur sur le respect de la vie privée. Une autre de 100 000€ en 2016 pour non-respect du droit à l’oubli européen. Plus récemment, la France lui infligeait une amende de 50 millions d’euros dans le cadre du RGPD et Google a consenti à s’acquitter de 1 milliard d’euros pour ne pas avoir déclaré “correctement” ses activités dans le pays. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron proposait une taxe de 3% sur les revenus des services numériques en France. En réponse, Donald Trump menaçait de taxer le vin français. Un accord a cependant été trouvé puis réduire ces taxes mais cela n’empêchera pas la France de taper sur les doigts de Google avec des amendes de ce genre en cas de besoin.