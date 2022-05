La Fondation Wikimedia n'accepte plus les dons en crypto-monnaies, une décision prise suite à la proposition de la contributrice GorillaWarfare de Wikipedia.

Après la décision des contributeurs de Wikipedia de retirer l’option de dons en crypto-monnaies le mois dernier, la Fondation Wikimedia (WMF) a confirmé qu’elle n’acceptera plus le Bitcoin et autres cryptos, comme le rapporte The Verge. Dans le cadre de cette décision, elle ferme son compte Bitpay pour éviter tout futur don.

La Fondation Wikimedia n’accepte plus les dons en crypto-monnaies

“La Fondation Wikimedia a décidé de cesser l’acceptation directe de crypto-monnaies comme méthode de dons. Nous avions commencé à accepter les crypto-monnaies en 2014 à la demande de nos communautés de volontaires et de donateurs. Nous prenons aujourd’hui cette décision à la suite de retours de ces mêmes communautés. Plus précisément, nous allons fermer notre compte Bitpay, ce qui nous empêchera de percevoir de dons directement en crypto-monnaies”, écrivait la WMF dans un communiqué.

“Nous continuerons de surveiller la situation et nous apprécions les retours et la considération donnée à ce sujet brûlant actuellement pour les gens qui gravitent autour du mouvement Wikimedia. Nous resterons bien évidemment flexibles et réactifs face aux besoins des volontaires”, peut-on aussi lire.

Une décision prise suite à la proposition de la contributrice GorillaWarfare de Wikipedia

La contributrice de Wikipedia GorillaWarfare (alias Molly White) avait proposé à la fondation de cesser d’accepter les crypto-monnaies, les qualifiant d'”investissements extrêmement risqués”. Elle mettait aussi en avant le fait que ces monnaies virtuelles n’étaient pas en adéquation avec l’engagement de la fondation pour la préservation de l’environnement, quand on sait que la production de crypto-monnaies utilise davantage d’énergie que certains pays entiers. Molly White citait aussi le revirement similaire de la Fondation Mozilla avec une vive controverse chez ses utilisateurs.

Wikimedia avait bien accueilli les requêtes de commentaires (RfC) à la proposition de GorillaWarfare, avec 232 votes en sa faveur contre 94 contre. La WMF déclarait qu’elle prendrait tout cela en considération avant de prendre sa décision finale. “Je suis très fière que ma communauté ait prise ce que j’estime être une décision éthique après une longue et riche discussion”, déclarait Molly White à The Verge dans un communiqué. “Il y a simplement trop de soucis avec les cryptos pour n’importe quel système de dons potentiels pour que le jeu en vaille vraiment la chandelle.”