La folie NFT avec The Walking Dead

AMC va commercialiser des NFT basés sur The Walking Dead.

Orange Comet, studio de création de jetons non fongibles haut de gamme et expert en blockchain, annonce un partenariat avec le groupe américain AMC Networks en tant que producteur et place de marché de NFT pour la série télévisée The Walking Dead et son univers. Les NFT personnalisés seront distribués via différents lots, dont le premier aura lieu le 20 février prochain pour coïncider avec la première de la deuxième partie de la dernière saison de The Walking Dead. Rendant hommage à l’une des franchises les plus puissantes de l’histoire de la télévision, cette collection initiale présentera les animations dynamiques NFT d’Orange Comet ainsi qu’une série de pièces d’art génératif uniques mettant en scène des personnages emblématiques, anciens et actuels.

Own a piece of TWDs legacy. Be part of TWD future.

Announcing the drop of the first set of The Walking Dead NFT Collection. In partnership with Orange Comet Sign up by going to https://t.co/zmZIWGf6T8 pic.twitter.com/G9aNY9Zo3W — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 3, 2022

“Alors que The Walking Dead entre dans sa dernière ligne droite cette année, nous sommes ravis d’offrir à nos hordes de fans passionnés une nouvelle façon unique de célébrer la série qu’ils aiment depuis onze saisons“, a déclaré Kim Kelleher, présidente des revenus commerciaux et des partenariats chez AMC. “Les objets de collection numériques distinctifs d’Orange Comet reflètent la créativité et l’innovation que la série incarne depuis sa première, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour cette épopée et de rendre hommage au phénomène qu’est The Walking Dead“. Dave Broome, PDG d’Orange Comet, a ajouté : “The Walking Dead est une série emblématique qui a captivé et enthousiasmé ses fans pendant plus d’une décennie et qui continuera à le faire dans les années à venir. L’imagerie époustouflante de la série, son incroyable éventail de personnages et sa portée épique constituent une toile d’inspiration et de collaboration pour Orange Comet, qui poursuit son approche créative de premier ordre dans le développement des NFT. Nous sommes honorés d’offrir aux fans la possibilité d’approfondir leur amour pour The Walking Dead et son univers grâce à notre collection permanente de NFT innovants et écologiques et à notre partenariat avec AMC.”

The Walking Dead : NFT et métavers, le futur de la licence

Après le lancement de la première vente sur la place de marché Orange Comet, alimentée par la technologie blockchain écologique d’Eluvio, d’autres NFT seront disponibles tout au long de la dernière saison de la série, jusqu’au lancement d’un monde virtuel où les fans pourront se réunir pour acheter, vendre et échanger leurs jetons non fongibles et avoir la chance de gagner des expériences réelles.