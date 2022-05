La filiale russe de Google dépose le bilan

Google dépose le bilan en Russie, une décision prise suite au gel de ses avoirs financiers par la Russie.

La filiale russe de Google a publié tout récemment une déclaration d’intention de dépôt de bilan après que les autorités ont gelé ses comptes bancaires. Cela “a rendu impossible les opérations du bureau russe, y compris les embauches et les paies des employés basés en Russie, les paiements des fournisseurs et vendeurs et les autres obligations financières”, déclarait un porte-parole de Google à Reuters.

Google dépose le bilan en Russie

Comme de nombreuses autres entreprises, Google avait suspendu ses activités commerciales en Russie suite à l’invasion de l’Ukraine par le pays en février dernier. Malgré cela et le dépôt de bilan, elle continuera à fournir aux Russes un accès à ses services gratuits, comme Search, YouTube, Gmail, Maps et Android. Pour le moment tout du moins.

En mai de l’année dernière, la Russie avait imposé une amende d’environ 82 000 $ pour ne pas avoir effacé des milliers de contenus jugés illégaux par le pays. Les autorités avaient ensuite adressé une amende d’environ 98 millions de dollars, en décembre, pour des raisons similaires. Cela représentait, semble-t-il, à peu près 5,7 % du chiffre d’affaires de Google en Russie pour l’année 2021.

Une décision prise suite au gel de ses avoirs financiers par la Russie

Ces derniers mois, le régulateur des télécoms Roskomnadzor mettait la pression sur YouTube pour lever les restrictions sur l’accès aux media russes. Une chaîne TV russe rapportait le mois dernier que des huissiers de justice avaient saisi environ 15 millions de dollars à Google après que le géant a refusé de restaurer l’accès de la station à sa chaîne YouTube.

Bien que la Russie ait bloqué de nombreuses autres plates-formes et services, y compris Google News, elle ne semble pas avoir l’intention d’empêcher les habitants d’accéder à YouTube. Le pays déclarait d’ailleurs cette semaine que ses résidents souffriraient grandement d’une telle décision. Reuters rapportait que la plate-forme comptait environ 90 millions d’utilisateurs russes.

Le ministre russe du développement numérique déclarait quant à lui que, malgré les tests de son propre internet fermé et contrôlé, le pays comptait resté connecté au réseau mondial.