La FDA de Taïwan montre comment désinfecter un masque avec un cuiseur de riz

Les masques sont une denrée encore trop rare aujourd'hui. C'est pourtant le moyen le plus efficace de se protéger du nouveau coronavirus et de protéger les autres. Il existe plusieurs solutions alternatives, notamment celle de réutiliser les masques.

Face à cette pandémie de Covid-19, nombre de professionnels de santé recommandent de porter des masques à chaque fois que l’on sort, tant pour se protéger soi-même que pour protéger les autres de l’infection au nouveau coronavirus. Cela étant dit, malheureusement, les masques sont très rares, les fabricants ne parvenant pas à faire face à l’énorme demande. On se met alors à en fabriquer. Et si les masques à usage unique pouvaient finalement être réutilisés ?

La FDA de Taïwan explique comment désinfecter un masque à usage unique

Les masques que les professionnels de santé utilisent doivent être portés une fois, pas plus de quelques heures seulement, et jetés. Cela signifie que la majorité de ces acteurs de la santé en utilisent plusieurs par jour. Ce qui n’aident pas à faire diminuer la demande. Aujourd’hui, l’administration des denrées alimentaires et des médicaments de Taïwan communique sur le fait qu’il est possible de désinfecter ces masque et donc de les réutiliser. Et pour ce faire, il suffit d’avoir chez soi un cuiseur de riz. L’opération est on ne peut plus simple.

avec un simple cuiseur de riz

Le directeur général de la FDA de Taïwan Wu Shou-mei et le directeur du centre de commande central de l’épidémie (CECC) Chen Shih-chung ont tout récemment publié une vidéo dans laquelle ils montrent comment, en utilisant un simple cuiseur de riz, il est possible, semble-t-il, de désinfecter le masque. L’opération utilise la fonction vapeur du cuiseur pour éradiquer les virus en 10 minutes seulement. Après cela, le masque peut être réutilisé. Il faut cependant que le masque n’ait pas été sali ou déchiré et il ne faut pas ajouter d’eau dans le cuiseur. Difficile de juger de l’efficacité de cette technique, impossible de la conseiller, mais la technique est en tous les cas proposée aux habitants de Taïwan qui n’auraient plus de masques neufs à leur disposition…