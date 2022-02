La FDA approuve une app permettant de contrôler les pompes à insuline

Feu vert de la FDA pour l'app t:connect et le contrôle de la pompe à insuline. Voilà qui devrait simplifier la vie des diabétiques.

Les personnes qui souffrent de diabète doivent s’injecter eux-mêmes de temps à autre de l’insuline. Celle-ci peut être administrée de différentes manières. L’une d’entre elles est par un stylo injecteur. L’autre consiste à utiliser une pompe à insuline qui peut être portée sur soi. Malheureusement, ces solutions ne sont pas des plus simples au quotidien. D’autant que cela nécessite un suivi précis et régulier, pour évaluer la quantité à injecter. Les technologies modernes, et les progrès réalisés dans le wearable, peuvent faciliter tout cela.

Celles et ceux qui utilisent une pompe à insuline doivent le plus souvent programmer le système, en renseignant la dose de médicament à prendre directement au niveau de la pompe. Cette opération est d’ordinaire réalisée au moment des repas. Bonne nouvelle aujourd’hui, la Food and Drug Administration (FDA) – chargée notamment d’autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire des États-Unis – vient de donner son autorisation pour une application mobile iOS et Android qui permet aux diabétiques de contrôler les pompes à insuline via un smartphone.

Voilà qui devrait simplifier la vie des diabétiques

L’application en question, t:connect, est utilisée avec la pompe à insuline t:slim X2 de Tandem Diabetes Care. Via l’application, l’utilisateur peut programmer et annuler ses doses d’insuline directement depuis son téléphone. Jusqu’à présent, l’application ne permettait que de visualiser certaines informations de la pomme, comme l’évolution de la glycémie ces dernières 24 heures, les changements de statut de la pomme et les données de traitement. Désormais, les utilisateurs pourront aussi contrôler la pompe.

Pour celles et ceux qui utilisent une pompe à insuline et qui cherchent un modèle plus connecté, Tandem Diabetes Care propose une application simulateur qui permet d'”essayer” virtuellement, si l’on peut dire, la pompe ainsi que l’interface et les différentes fonctionnalités.