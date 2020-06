La FDA approuve son premier jeu vidéo comme traitement du trouble du déficit de l’attention

Le jeu vidéo n'est pas qu'une "perte de temps". Pour les plus jeunes, c'est aussi un moyen de développer certaines notions fondamentales de leur développement. Et il peut même aider à traiter certaines maladies assez délicates.

Les jeux vidéo sont encore assez souvent perçus, par les parents notamment, comme une véritable “perte de temps” qui n’apporte aucun bénéfice. Cela étant dit, il semble que les enfants souffrant du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH, ou ADHD en anglais) puisse se tourner vers le jeu vidéo pour aider à soigner leur maladie. La FDA vient en tous les cas d’approuver un premier titre dans cette catégorie.

EndeavorRX est le premier jeu vidéo approuvé par la FDA

Le jeu en question est baptisé EndeavorRX, il est développé par Akili Interactive. Selon le studio, une étude a montré qu’environ un tiers des enfants qui ont pu y jouer “avait perdu au moins un des aspects de l’attention objective et ce de manière quantifiable”. Pour ce faire, les enfants auront joué à EndeavorRX 25 minutes par jour, cinq jours par semaine, sur une période de quatre semaines. Des résultats très intéressants qui pourraient permettre à nombre d’enfants d’atténuer leur maladie.

pour aider à lutter contre le trouble du déficit de l’attention

L’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a quant à elle mené une vaste étude sur une période de 7 ans impliquant pas moins de 600 enfants pour tenter de découvrir si ou non la pratique du jeu vidéo pouvait faire une différence dans le traitement du TDAH. Si le jeu vidéo ne saurait nécessairement remplacer ou agir comme une véritable alternative à des méthodes traditionnelles établies de traitement au TDAH, c’est une piste qu’il convient d’explorer, tout particulièrement pour les parents qui ne seraient pas trop enclins à passer aux médicaments. Le jeu EndeavorRX n’est pas encore disponible au grand public mais les parents qui sont intéressés peuvent se rendre sur le site officiel du jeu et s’inscrire sur la liste d’attente.