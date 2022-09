La FCC voudrait ramener à cinq ans l’élimination des satellites morts

La FCC voudrait que les satellites hors service soient récupérés dans les cinq ans. Ceci pour désencombrer la zone

La Federal Communications Commission (FCC) veut faire quelque chose pour se débarrasser, ou tout du moins, limiter les débris spatiaux présents en orbite terrestre basse. Il y a quelques jours, l’agence américaine a publié une proposition qui, si elle devait être adoptée, viendrait mettre une date butoir quant à la durée maximale de présence des satellites non-géostationnaires dans l’Espace.

À l’heure actuelle, les directives de la NASA publiées ans les années 1990 recommandent que les satellites morts soient sortis d’orbite dans les 25 ans. La FCC veut adopter une règle à seulement cinq ans, qui viendrait obliger les opérateurs de satellites nationaux et entreprises qui souhaitent accéder au marché américain à retirer leurs satellites hors services dès qu’ils le peuvent. “Nous sommes convaincus qu’il n’est plus viable de laisser des satellites en orbite terrestre basse (LEO) pendant plusieurs décennies”, explique la FCC dans son texte.

Les satellites déjà en place dans l’Espace ne seraient pas concernées par cette nouvelle règle. La Commission propose aussi que soit mise en place une période d’exclusion de deux ans qui commencerait le 29 septembre, le jour prévu du vote de cette directive. Cela permettrait aux organisations qui avaient obtenu précédemment l’autorisation d’une fenêtre de lancement à venir de mettre sur pied un plan de retrait de leur appareil. La FCC déclarait par ailleurs qu’elle pourrait autoriser des dispenses au cas par cas après que la NASA a exprimé ses craintes que cette limite de cinq ans n’impacte ses missions CubeSat.

Cette proposition survient alors que le nombre de satellites en orbite terrestre basse devrait exploser dans les années à venir. Avec les contributions d’entreprises comme SpaceX, Amazon et OneWeb, il pourrait y avoir pas moins de 18 000 nouveaux satellites en orbite autour de la Terre d’ici à 2025. Ces satellites rendent non seulement l’observation spatiale plus délicate, mais augmentent aussi les risques de collision.

Our space economy is moving fast. For it to continue to grow, we need to do more to clean up after ourselves so space innovation can continue to expand. That is why I am proposing to shorten the 25-year guideline to no more than 5 years. https://t.co/u8uImI25hQ

— Jessica Rosenworcel (@JRosenworcelFCC) September 9, 2022