La FCC veut mettre à l’amende les opérateurs qui revendent les données de localisation

Les opérateurs télécom ont une énorme quantité de données sur leurs utilisateurs, sur vous. Parmi celles-ci, des informations de localisation, très précieuses pour certains. Aux États-Unis, la FCC envisage des amendes pour les opérateurs qui revendraient ces données.

Comme vous le savez peut-être déjà, l’année dernière nous apprenions que les plus gros opérateurs des États-Unis revendaient les données de localisation de leurs utilisateurs à des sociétés tierces. Les opérateurs ont tous rapidement déclaré avoir mis un terme à ces pratiques fort peu éthiques mais cela ne semble pas suffisant. Pour la puissante FCC tout du moins. L’agence en charge de la régulation des télécommunications va aujourd’hui plus loin en proposant une amende en bonne et due forme pour les opérateurs impliqués.

La FCC veut infliger une amende

Pourquoi une amende ? Selon la proposition de la FCC, celle-ci serait substantielle. Elle serait de plus de 200 millions de dollars. Un gros chiffre, certes, mais qui reste relativement dérisoire quand on sait combien gagne les opérateurs américains. Toujours est-il que le fait d’instaurer une amende pour cette pratique pourrait servir d’avertissement aux autres opérateurs qui continuent ce genre d’activité ou qui envisageraient de le faire. Ce qui est finalement une bonne chose pour avancer dans le bon sens.

Selon le Président de la FCC Ajit Pai, “les clients Américains emmènent avec eux leurs téléphones où qu’ils aillent. Et les informations concernant la géolocalisation de ces clients sont très personnelles et tout aussi sensibles. La FCC a depuis longtemps défini des règles claires sur le sujet exigeant que tous les opérateurs protègent les données personnelles de leurs clients.” Et d’ajouter : “Et depuis 2007, il a été régulièrement rappelé à ces sociétés de prendre toutes leurs précautions pour protéger ces données et que, en cas de manquement, la FCC prendrait des mesures fortes. Aujourd’hui, c’est précisément ce que nous faisons. La FCC ne tolère pas que les opérateurs mettent la vie privée des Américains en péril.” Cela pourrait donc passer par une amende, peu élevée certes, mais un premier gros avertissement.