La FCC ouvre la bande des 6 GHz pour un WiFi toujours plus rapide

Le WiFi est la meilleure option pour rester connecté chez soi sans avoir à dépendre d'un câble. Cela étant dit, en terme de débit, le sans fil est toujours moins bon que le filaire, c'est évident. Il faut pourtant bien admettre que de nombreux ont été faits.

De nombreux facteurs sont à prendre en considération pour déterminer la vitesse de votre WiFi. La puissance du signal en est l’un des principaux. Plus vous vous éloignez de la borne, moins la connexion sera bonne. Aussi, plus il y a d’appareils connectés en WiFi, moins la bande-passante disponible est importante. Il existe aujourd’hui nombre d’appareils pour optimiser tout cela et profiter du meilleur du WiFi. Et l’avenir s’annonce encore meilleur…

La FCC autorise l’utilisation du 6 GHz pour le WiFi

Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne concernant le débit. Selon que le débit auquel vous avez droit dans votre logement, votre WiFi sera plus ou moins performant. Aujourd’hui, la Federal Communications Commission (FCC), aux États-Unis, vient d’autoriser une extension très intéressante du WiFi à la bande de fréquences des 6 GHz. Voilà un développement très intéressant qui permettra de profiter bien mieux encore de cette technologie sans fil.

Un gros boost de bande-passante et de vitesse à venir

En effet, ouvrir le WiFi aux 6 GHz signifie que l’on pourra disposer de jusqu’à 5 fois plus de bande-passante pour vitesses jusqu’à 2,5 fois plus rapides. Le tout avec moins d’interférences de la part des appareils environnants. Cela étant dit, l’inconvénient avec cette bande de fréquences, comme avec le 5 GHz d’ailleurs, c’est qu’elle est surtout performante à très courte portée. Elle traverse très mal les différents obstacles. Il faudra donc être très proche du routeur pour en profiter pleinement. Jusqu’à présent, le WiFi utilise les 2,4 GHz pour les longues portées et le 5 GHz pour les courtes portées. Avec l’autorisation de la FCC, les fabricants ont désormais la possibilité de fabriquer des appareils compatibles avec le 6 GHz pour le grand public – une option jusqu’alors réservée à certaines utilisations professionnelles bien précises -.