La FCC juge que l’iPhone ne dépasse par les niveaux de radiation maximum autorisés

En Août dernier, un test mené par le Chicago Tribune suggérait que les smartphones fabriqués par Apple et Samsung dépassaient les niveaux de radiation maximum légaux pour les produits électroniques. En conséquence, une action en justice avait récemment été ouverte contre ces deux entreprises. De fait, la FCC a décidé de se plonger plus profondément dans le dossier. La conclusion de sa nouvelle enquête vient de tomber. L’iPhone respecte-t-il les limites imposées ?

Il s’avère que les appareils fabriqués par Apple et Samsung sont sûrs, ou tout du moins les ondes émises restent-elles dans les niveaux maximum imposés par le sacrosaint organisme américain chargé de certifier et valider tous les périphériques qui émettent des ondes électromagnétiques et qui sont destinés à la vente aux États-Unis. C’est ce que nous apprend un tweet de Bloomberg qui expose le résultat officiel de la FCC après une enquête poussée réalisée dans le cadre de cette action en justice.

Dans une déclaration publique faite il y a quelque temps par Apple, la firme de Cupertino remettait en cause la véracité de ce premier rapport du Chicago Tribune, déclarant notamment que : “Tous les modèles d’iPhone, y compris l’iPhone 7, ont toutes les certifications de la FCC et des tous les organismes nationaux dans lesquels les iPhone sont vendus. Après des tests très poussés et une validation de tous les modèles d’iPhone cités dans le rapport [du Chicago Tribune], nous avons pu confirmer que nous respectons les niveaux imposés par les directives et autres limites concernant les expositions aux ondes électromagnétiques.” La FCC vient donc aujourd’hui elle aussi confirmer la chose. Les appareils de Apple et Samsung restent dans les limites légales. Aucune crainte à avoir de ce côté-là.

JUST IN: The FCC says recent tests of mobile devices like the iPhone and Galaxy didn’t violate agency rules on maximum radiofrequency exposure levels.

An Aug. 21 Chicago Tribune report claimed that its own testing found excess levels of radiofrequency levels in these devices pic.twitter.com/caLNxXgkDw

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 19, 2019