La FAA va tester des technologies de détection de drones dans les aéroports

Si les drones peuvent être d'une très grande aide dans un certain nombre de situations, il y a des zones dans lesquelles ces appareils ne sont pas les bienvenus. Les aéroports en font partie. Et la FAA entend bien les y bannir.

L’agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis (FAA) a l’intention de faire la chasse aux drones sur les sites des aéroports comme il se doit. L’agence annonce aujourd’hui qu’elle évaluera bientôt plusieurs systèmes de détection de drones. Au total, pas moins de 10 solutions seront testées, et pas uniquement pour détecter les appareils volants sans pilote mais aussi pour limiter les risques de sécurité potentiels que ceux-ci peuvent poser.

La FAA va tester des solutions de détection de drones

Ces tests feront partie d’un vaste programme de la FAA, Airport Unmanned Aircraft Systems Detection and Mitigation Research Program, un programme qui devrait démarrer d’ici quelques mois. Les premières phases seront réalisées sur le site du William J. Hughes Technical Center de la FAA, juste à côté de l’Atlantic City International Airport dans le New Jersey. Après cela, l’agence espère pouvoir l’étendre à quatre autres aéroports des États-Unis. Ceux-ci n’ont pas encore été sélectionnés, tout comme la liste des systèmes qui seront mis à l’épreuve. La FAA enjoint d’ailleurs les entreprises spécialisées dans le domaine à se manifester sous 45 jours.

pour les aéroports et autres mesures pour limiter les risques

Ce premier jeu de tests ne marquera la première tentative de la FAA en ce qui concerne l’évaluation des systèmes de détection de drone et la gestion des risques dans les aéroports. L’agence en teste depuis des années, avant même le Reauthorization Act de 2018 qui ordonnait à l’agence de prendre des mesures pour s’assurer que ces technologies n’interfèrent en rien avec la sécurité des opérations des aéroports.

Il y a quelques jours, la FAA, le Département de la Justice, le Département de la Sécurité intérieure et la Commission fédérale des communications (FCC) publiaient un guide visant aider les entités privées à mieux comprendre les lois fédérales régissant l’utilisation des systèmes de détection de drones. Le sous-procureur général Jeffrey A. Rosen déclarait alors : “Alors quqe les drones continuent de se multiplier dans nos espaces aériens, il n’est pas surprenant que les technologies anti-drone se multiplient aussi. Et dans la mesure où ces technologies peuvent être mises en vente sans rappel complet des dispositions légales, ce Conseil prend les devants en fournissant un guide sur le sujet. En encourageant une compréhension commune des lois potentiellement applicables, le Conseil peut aider à faire évoluer l’industrie dans le bons sens et à promouvoir la sécurité publique.”