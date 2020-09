La FAA autorise les tests de livraison commerciale par drone pour Amazon

La livraison aurait beaucoup à gagner grâce à l'aide des robots et autres drones, autonomes ou non. Aux États-Unis, les choses commencent à se mettre en place, notamment pour le géant du e-commerce Amazon.

Nous savons que Amazon rêve de pouvoir livrer ses colis par drone depuis longtemps. Il y a quelque temps, le géant américain s’y était même déjà essayé. Aujourd’hui, il semblerait que le spécialiste du e-commerce puisse enfin commencer à se pencher de bien plus près sur la question. En effet, la Federal Aviation Administration (FAA) – agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis – vient d’autoriser Amazon à mener des tests de livraison commerciale par drone.

La FAA autorise Amazon à mener des tests de livraison commerciale par drone

Avec cette nouvelle mention “transporteur aérien” fraîchement fournie par la FAA, le géant Amazon peut désormais aller plus loin dans la livraison par drone et s’essayer à la livraison commerciale via ses petits engins volants. Cela devrait permettre d’accélérer grandement le développement sur le sujet.

Selon David Carbon, vice-Président chez Amazon, “cette certification est une étape importante vers Prime Air et un indicateur fort de la confiance de la FAA envers les procédures opérationnelles et sécuritaires d’Amazon pour un service de livraison par drone autonome, lequel sera un jour capable de livrer des colis à nos clients dans le monde entier.”

Quand et où démarreront ces tests ? Mystère

Pour l’heure, nul ne sait quand ni où ces tests démarreront mais comme le précise Bloomberg, Amazon dispose d’un certain nombre de sites test, notamment dans le Northwest et à Vancouver. Il est donc tout à fait possible que les tests en question démarrent dans ces zones. Cela étant dit, il ne s’agira là que de tests. Autrement dit, il est encore tout à fait possible qu’un tel service de livraison de colis par drone ne soit pas encore disponible au grand public avant plusieurs années. Il est même aussi possible qu’il ne voit jamais le jour.

Amazon n’est pas le seul à travailler à la mise en place d’un tel service de livraison par drones. Étant donné que les drones peuvent échapper au trafic routier et aller droit vers leur destination, ceux-ci pourraient être très pratiques pour livrer les colis dans des zones relativement proches. Le processus serait aussi bien plus rapide. Mais il faudrait en contrepartie que les appareils passent par la case recharge assez régulièrement et ceux-ci devront se contenter des colis les moins lourds.