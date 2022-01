La dernière télécommande Samsung transforme les ondes radio en énergie

Samsung dévoile sa télécommande Eco Remote, rechargeable en solaire et via les fréquences radio.

Si nos appareils électroniques sans fil sont omniprésents dans nos vies d’aujourd’hui, c’est encore très loin d’être la panacée en ce qui concerne leur utilisation pour une raison très simple : leur autonomie. Les batteries sont souvent trop petites pour ne pas devoir passer par la case recharge tous les jours ou un peu plus. Ce qui, au quotidien, peut être très frustrant. Aux quatre coins du monde, des chercheurs travaillent sur de nouvelles technologies. Un axe très intéressant, celui de la recharge sans fil. Samsung est bien évidemment présent dans ce domaine et dévoile aujourd’hui une télécommande.

Samsung dévoile sa télécommande Eco Remote

Samsung vient de dévoiler une nouvelle version de sa télécommande dotée de la recharge solaire qui avait été officialisée au CES 2021. Outre l’utilisation de la lumière naturelle pour recharger la batterie de l’appareil, le géant sud-coréen explique que sa toute dernière Eco Remote peut convertir les signaux radio de nos routeurs en énergie pour rester toujours au maximum de sa batterie.

Rechargeable en solaire et via les fréquences radio

Utiliser les ondes radio de nos routeurs pour recharger une batterie est une idée très intéressante, surtout que cette énergie est, dans le cas contraire, totalement perdue. Plusieurs entreprises se sont déjà essayées à un telle récolte des fréquences radio (RF) pour charger les appareils ces dernières années, mais cette approche semble, pour l’heure tout du moins, mieux convenir aux appareils nécessitant très peu de puissance, comme la télécommande d’un téléviseur.

Il y a un panneau solaire à l’arrière de l’arrière, une face qui dispose par ailleurs de boutons dédiés aux applications de streaming comme Netflix, Disney+ et Prime Video. La télécommande est par ailleurs fabriquée avec des matériaux recyclés, ce qui reste en parfaite adéquation avec les efforts de durabilité et de protection de l’environnement engagés par Samsung ces dernières années. Et si la Samsung Solar Cell Remote Control ne fut disponible qu’en noir, en 2022, il y aura une version blanche pour agrémenter parfaitement les téléviseurs Samsung.