La dernière bêta d’iPadOS 16 apporte la fonctionnalité Stage Manager aux anciens iPad Pro

Stage Manager arrive sur d'anciens iPad Pro avec la dernière bêta d'iPadOS 16, avec une petite concession cependant. Le multitâche sur iPad ne cesse de s'étoffer.

L’un des plus gros changements introduits par Apple avec iPadOS 16 est baptisé Stage Manager. Il s’agit d’un système de multitâche totalement repensé qui ajoute le chevauchement de fenêtres et leur redimensionnement. La fonctionnalité est aussi opérationnelle sur un écran externe. Malheureusement, elle était jusqu’à présent limitée aux iPad dotés d’une puce M1, soit les iPad Pro 11 et 12,9 pouces de mai 2021, ainsi que l’iPad Air M1 sorti il y a quelques mois. Les anciens modèles en étant privés. Mais cela change aujourd’hui.

Stage Manager arrive sur d’anciens iPad Pro avec la dernière bêta d’iPadOS 16

Avec la dernière version bêta en date d’iPadOS 16, Apple rend disponible son Stage Manager à d’anciens modèles. Sont désormais compatibles les iPad Pro 11 pouces (première génération et plus récents) et 12,9 pouces (troisième génération et plus récents). Autrement dit, elle est disponible sur les modèles 2018 et 2020 équipés d’une puce A12X ou A12Z et plus uniquement M1. Cependant, sur ces anciens modèles, Stage Manager ne fonctionnera que sur l’écran intégré de l’iPad, pas sur un moniteur externe.

Avec une petite concession cependant

Apple explique aussi que la bêta 5 d’iPadOS 16 vient supprimer la prise en charge des écrans externes pour Stage sur les iPad M1, quelque chose qui était pourtant présent depuis la première bêta d’iPadOS 16 publiée il y a quelques mois. Elle reviendra dans une mise à jour logicielle avant la fin de l’année. Étant donné que la communauté iPad a été plutôt vindicative face aux problèmes inhérents à Stage Manager, et plus précisément lorsque utilisé avec un écran externe, il est finalement logique que la firme de Cupertino décide de prendre son temps.

Le multitâche sur iPad ne cesse de s’étoffer

Avant de juger de la qualité de Stage Manager sur un ancien iPad Pro, il faudra tester la fonctionnalité en conditions réelles, évidemment, mais les puces A12X et A12Z sont très performantes, l’expérience ne devrait pas être très différente de celle proposée sur un iPad M1. C’est dommage que le support de l’écran externe ne soit pas inclus, évidemment, mais cette fonctionnalité devrait être très bienvenue auprès des utilisateurs qui ont acheté les iPad les plus onéreux de ces dernières années.