La dernière bêta de WhatsApp introduit les réactions aux messages

WhatsApp introduit les réactions aux messages dans sa dernière version bêta en date.

Parmi les nombreuses fonctionnalités introduites par Facebook depuis quelques années, on trouve les “réactions”. Ces dernières permettent aux utilisateurs de répondre aux posts et commentaires facilement et rapidement, via un simple emoji. Dans certains cas, une telle réaction est préférable à une réponse textuelle, notamment parce qu’elle évite de “polluer” la discussion. Le géant américain avait par la suite porté cette fonctionnalité sur les DM d’Instagram et dans Messenger. Aujourd’hui, il semblerait que ce soit au tour de WhatsApp d’en profiter.

WhatsApp introduit les réactions aux messages

En effet, selon un rapport de WABetaInfo, la dernière version bêta en date de WhatsApp introduit enfin les réactions. Nous avions déjà entendu, via plusieurs rumeurs, que l’entreprise travaillait sur la fonctionnalité. Aujourd’hui, donc, le développement semble suffisamment avancé pour que la fonction soit proposée en version bêta et qu’un premier groupe d’utilisateurs puisse la tester comme il se doit.

Nul ne sait aujourd’hui précisément quand WhatsApp déploiera cette fonctionnalité à tous les utilisateurs, mais dans la mesure où cette dernière est en bêta, cela ne devrait plus être trop long. Ces réactions semblent très similaires à celles de Facebook, les utilisateurs n’ont qu’à tapoter et rester appuyé sur un message pour faire apparaître la liste des réactions disponibles. Ne reste alors plus qu’à tapoter sur la réaction que l’on souhaite donner.

Dans sa dernière version bêta en date

À l’heure actuelle, dans la version bêta, parmi les réactions proposées, on retrouve l’emoji coeur, l’emoji pouce en l’air, l’emoji qui rigole, l’emoji visage choqué, l’emoji qui pleure ainsi que deux mains (certains y voient un high-five, d’autres un geste de prière).

Quoi qu’il en soit, si vous attendiez de pouvoir utiliser les réactions pour répondre aux messages de vos proches sur WhatsApp, cela devrait être bientôt possible. Encore un peu de patience.