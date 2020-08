La dernière acquisition d’Apple pourrait transformer les iPhone en terminaux de paiement

L'iPhone évolue génération après génération, gagnant en fonctionnalités pour une expérience utilisateur toujours plus complète et aboutie. Et si celui-ci devenait un véritable terminal de paiement ? Ce pourrait être le cas grâce à la dernière acquisition d'Apple.

Les utilisateurs d’iPhone pourraient bientôt être en mesure d’accepter les paiements via carte de crédit d’autres personnes sans besoin d’aucun matériel supplémentaire. Selon Bloomberg, Apple aurait racheté la startup Mobeewave Inc. à qui l’on doit justement une technologie permettant de transformer un iPhone en terminal de paiement. Le géant aurait déboursé 100 millions de dollars pour ce faire et les emplois seraient tous préservés.

La technologie de Mobeewave ne nécessite qu’une application et la puce NFC pour fonctionner. Aucun accessoire supplémentaire. Il suffit de renseigner le montant de la transaction de l’application et d’approcher une carte de crédit ou un autre smartphone à l’arrière du smartphone. Comme Bloomberg le précise, le grand rival d’Apple Samsung s’est associé à Mobeewave l’année dernière pour proposer quelque chose de similaire pour les petites entreprises.

Un porte-parole d’Apple n’a pas souhaité confirmé ou infirmé cette acquisition, se contentent d’une réponse désormais très classique : “Apple rachète de temps à autre de petites entreprises et nous ne communiquons d’ordinaire pas sur nos projets.” Le géant de la tech s’est en tous les cas offert plusieurs de ces petits sociétés ces derniers mois. En janvier dernier, la marque à la pomme rachetait la startup de Seattle Xnor.ai qui a développé un moyen d’utiliser l’IA sur les appareils plutôt que dans le cloud. Plus récemment, le géant s’offrait NextVR, connue pour ses partenariats avec les organisations sportives, dont la NBA.