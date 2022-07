La demande pour la Snyder Cut de Justice League aurait été largement amplifiée par des bots

La campagne pour la Snyder Cut de Justice League aurait été amplifiée par des bots. C'est ce qu'a découvert une enquête de WarnerMedia.

La campagne en ligne qui a permis à la version Snyder Cut de Justice League de voir le jour aurait été largement amplifiée par nombre de bots et autres faux comptes, si l’on en croit un article de Rolling Stone. Une enquête commissionnée par WarnerMedia montre que “au moins 13 % des comptes qui ont participé aux conversations sur le Snyder Cut sont faux, bien au-dessus des 3 à 5 % que les cyber-experts voient d’ordinaire sur les sujets d’actualité.” Autrement dit, si nombre de fans bien réels ont poussé pour avoir cette version, leurs voix ont été amplifiées de manière disproportionnée par des bots.

Le réalisateur Zack Snyder avait abandonné le projet en cours de route pour des raisons personnelles, Joss Whedon avait achevé le film en tant que réalisateur non crédité, gérant les scènes à retourner et autres changements pour réduire la durée du film et ajouter de l’humour. À sa sortie en 2017, ce fut un échec cuisant. Peu après, de nombreux fans réclamaient la vision originale, plus sombre, de Zack Snyder, la fameuse “Snyder Cut”. Lorsque celle-ci est sortie en 2021, elle est devenue le quatrième film le plus vu sur HBO Max et les critiques étaient bien meilleures.

Ceci étant dit, certains se sont interrogés sur l’engouement réel de ces fans. WarnerMedia avait alors décidé d’enquêter sur le sujet suite à plusieurs cas graves de cyberharcèlement, lesquels appelaient notamment au boycott, à des licenciements, allant parfois jusqu’à des menaces de mort. Des communautés “faites de vrais et faux auteurs répandant des contenus négatifs sur WarnerMedia pour ne pas avoir restauré le ‘SnyderVerse'” ont été identifiées. Celles-ci ont même harcelé la PDG de l’époque de la Warner Bros., AnnSarnoff, et d’autres cadres ayant participé au projet.

Rolling Stone avait aussi engagé une société de sécurité pour détecter d’éventuelles activités suspectes et, selon elle, “il ne fait aucun doute que des bots ont été impliqués”. Une autre société employée par WarnerMedia pour enquêter sur une fausse activité sur le domaine forsnydercut.com est remontée jusqu’à une agence aujourd’hui fermée qui promettait “un trafic peu coûteux et instantané vers votre site”. Zack Snyder avait attisé le feu en publiant divers posts sur les réseaux sociaux, avec notamment une photo et sa légende “JL Director’s Cut Running Time 214 [minutes]”, mais son implication dans cette campagne, si elle existe, n’a jamais été précisément établie.

Comme cela avait été dit l’année dernière, tout ceci montre en tous les cas le pouvoir, en bien comme en mal, des communautés de fans. “Il y a des manières positives d’influer sur des changements sur n’importe quel contenu de la pop culture, mais s’invective sur les réseaux sociaux, sans mentionner l’envoi de menaces de mort, ne devrait pas être banalisé”, écrivait alors Devindra Hardawar, de Engadget.