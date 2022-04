La DeLorean EV sera dévoilée officiellement le 18 août

Si les technologies nécessaires aux véhicules électriques sont désormais connues depuis bien longtemps, tous les constructeurs n’ont pas décidé de se lancer sur ce marché. Certains, par contre, travaillent déjà à corps perdu, prévoyant pour bientôt un catalogue totalement électrique. On attend encore quelques grands noms de l’industrie, mais on a aussi droit à certaines surprises. C’est le cas de DeLorean qui dévoilera sa première voiture électrique prochainement.

Après plusieurs années de teasing, la DeLorean Motor Company a annoncé tout récemment qu’elle allait dévoiler une voiture tout électrique le 18 août prochain. Nous connaîtrons d’ailleurs le nom officiel de ce véhicule durant cet événement. Les détails de ce concept car sont très minces, mais le constructeur avait déjà partagé avoir collaboré avec Italdesign, connu notamment pour son travail avec Volkswagen, pour le design de sa voiture. À en juger par le site web de DeLorean, cette voiture électrique devrait reprendre les portes papillon emblématiques de la DMC-12.

Pour être tout à fait précis, l’entreprise qui fabrique cette DeLorean électrique n’est pas la même que celle qui fabriquait la DMC-12. La DeLorean Motor Company du Texas est connue pour restaurer de vieilles DeLorean vintage, se vantant même d’être le plus grand fournisseur de pièces détachées pour la marque disparue qui fabriquait l’originale. L’électrification d’une voiture DeLorean est évoquée depuis 2011, il était alors question de proposer sur le marché un véhicule DeLorean tout électrique avec une autonomie de 160 km.

Nul doute en tous les cas que la hype doit être là chez les amoureux de ce genre de véhicules au design si caractéristique. Maintenant, il va falloir patienter jusqu’à cet événement dédié le 18 août pour découvrir à quoi ressemblera cette DeLorean électrique et ce qu’elle aura précisément sous le capot. Patience.

Let’s clear things up a bit. The next generation of DeLorean is coming into focus August 18, 2022. For more information read the press release here: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv

— DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) April 4, 2022