La crypto-monnaie tirée de Squid Game (SQUID) n’était qu’une vaste arnaque

La crypto SQUID, vaste arnaque à 2 millions de dollars, il y avait pourtant certains signes d'avertissement.

La série Squid Game de Netflix fait un énorme carton dans le monde entier, c’est peu de le dire. À moins d’avoir vécu dans une grotte ces derniers mois, vous en avez certainement déjà entendu parler, ou vu des costumes d’Halloween avec des masques affichant un rond, un triangle ou un carré. La série coréenne a, assez logiquement finalement, inspiré sa propre crypto-monnaie.

Étant donné que des crypto comme le Dogecoin ont été créées à l’origine comme des crypto mèmes, il était assez difficile de voir des signes d’alerte avec une crypto SQUID. Pourquoi pas, après tout ? Malheureusement pour celles et ceux qui espéraient sauter dans ce train très tôt pour faire du profit, il s’avère que toute cette opération n’était qu’une vaste arnaque. Les créateurs de ce projet se sont envolés avec la bagatelle de 2,1 millions de dollars.

Il y avait pourtant certains signes d’avertissement

Le medium US Gizmodo fut le premier à rapporter qu’il s’agissait d’un pur scam mais de nombreuses personnes n’ont pas eu le message et investi de l’argent dans cette crypto-monnaie. Celle-ci a vu sa valeur atteindre les 2 861 $ avant de redescendre instantanément à 0 $ via une opération de “rug pull”, les créateurs de la crypto-monnaie ont échangé tous leurs coins pour de l’argent réel, faisant perdre à la crypto en question toute sa valeur.

Comme Gizmodo l’a précisé, il y avait en vérité un certain nombre de signaux d’alerte qui pouvaient laisser entendre qu’il s’agissait d’une arnaque depuis le départ. Notamment de par le fait que la crypto permettait aux utilisateurs d’investir, mais pas de retirer, un canal Telegram qui interdisait les commentaires extérieurs et un compte Twitter sur lequel les utilisateurs ne pouvaient pas répondre.

Ce n’est pas la première arnaque aux crypto que nous voyons, et ce ne sera très certainement pas la dernière, mais étant donné la nature très lucrative des crypto-monnaies, et particulièrement du bitcoin, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les gens ne tardent pas à investir.