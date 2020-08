La cour n’oblige pas Apple à restaurer Fortnite mais protège l’Unreal Engine

La bataille ne fait que commencer entre Epic Games et Apple. Les deux points de vue sont compréhensibles, mais il va bien falloir trancher. Et pour l'heure, il semblerait que Apple ait à moitié tort.

Epic Games n’est pas parvenu à convaincre la cour de forcer Apple à restaurer Fortnite sur son App Store mais le studio a obtenu une interdiction temporaire d’empêcher la suppression de ses outils de développement. Juste après l’attaque de Epic Games, Apple déclarait le 28 août vouloir faire disparaître “Epic de tous les outils de développement iOS et Mac”. Le studio n’aurait alors plus pu distribuer l’Unreal Engine aux autres développeurs qui utilisent le moteur pour concevoir leurs jeux et autres applications.

Apple n’a pas le droit de débrancher l’Unreal Engine de Epic

Durant l’audience, la juge Yvonne Gonzalez Rogers déclarait notamment que la décision d’Apple contre l’Unreal Engine “semblait un peu exagérée”. Elle précisait que le contrat d’Apple pour l’Unreal Engine est signé avec Epic Games International, Sarl, et que le contrat qui a été rompu lorsque le développeur a offert des remises pour contourner l’App Store est établi avec Epic Games.

Comme la journaliste et avocate Sarah Jeong l’expliquait, Apple est convaincu que l’entité SARL est une société écran. Le géant américain voudrait que la cour traite Epic Games et la SARL comme une seule et même entreprise. Epic, de son côté, clame que ce n’est pas le cas et que la décision d’Apple de bloquer l’Unreal Engine est une pure action de représailles. “L’Unreal Engine sera détruit… les développeurs ont besoin de pouvoir déployer leurs applications sur plusieurs plates-formes”, expliquait Katherine B. Forrest, avocate d’Epic, pour illustrer les conséquences si la cour ne devait pas empêcher Apple de mettre en application sa menace. “Si Epic ne peut pas offrir cela avec l’Unreal Engine, l’Unreal Engine cessera d’exister.”

Ce à quoi l’avocat d’Apple Richard Doren s’est empêché de répondre que Epic n’a qu’à proposer une version conforme de Fortnite. Et peu importe finalement de savoir si “la révocation du moteur impactera de manière négative les tierces parties” : “c’est pour cette raison que Epic devrait corriger le problème”.

Mais la Cour de District n’est pas tendre avec le studio concernant Fortnite

Bien que la juge Rogers ait effectivement déclaré cette interdiction de procéder à Apple en ce qui concerne l’Unreal Engine, elle n’a pas été tendre envers Epic et le jeu Fortnite. Selon elle, “votre client n’arrive pas ici avec les mains propres […] de mon point de vue, on ne peut pas tout réparer d’un coup quand c’est vous qui causez les dégâts en premier lieu.”