La Corée du Sud demande l’aide d’Interpol localiser Do Kwon, le développeur de TerraUSD

La Corée demande l'aide d'Interpol localiser Do Kwon. Le fondateur de Terraform Labs serait en fuite pour échapper à l'enquête à son encontre.

Ce week-end, le PDG cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a publié sur Twitter un message pour informer qu’il n’était “pas en cavale” ou “quoi que ce soit de similaire”. Une déclaration qui survient après que les autorités sud-coréennes ont émis, la semaine dernière, un mandat d’arrêt à son encontre ainsi qu’à cinq autres personnes liées à Terraform Labs pour violation des lois des marchés du pays. Les procureurs ne sont pas convaincus, d’autant que les autorités de Singapour, où Do Kwon est rentré en avril dernier, ont déclaré qu’il n’était plus dans le pays. Aujourd’hui, le Bureau du Procureur du District Sud de Séoul demande l’aide d’Interpol pour le placer sur la liste des notices rouges et révoquer son passeport.

Selon le site d’Interpol, une notice rouge vise à “localiser une personne et […] procéder à son arrestation provisoire dans l’attente de son extradition, de sa remise ou d’une mesure similaire conforme au droit”. Elle est fréquemment demandée pour les fugitifs. Comme Yonhap News le précise, Do Kwon s’était rendu à Singapour à la fin du mois d’avril à peu près au même moment où il liquidait les bureaux de son entreprise en Corée. Les membres de sa famille et d’autres membres importants de Terraform Labs l’auraient suivi dans la cité-État en mai.

Le PDG et d’autres cadres de Terraform Labs sont actuellement sous le coup d’une enquête pour fraude financière et évasion fiscale après la chute des stablecoins de la société, TerraUSD et Luna. 40 milliards de dollars des investisseurs ont disparu. Et ces investisseurs, qui ont parfois perdu toutes les économies d’une vie, ont déposé plainte l’accusant d’avoir mis en place une structure de Ponzi.

Les procureurs pensent que Do Kwon a fui la Corée pour “échapper à l’enquête”, d’autant plus que l’homme leur aurait déclaré via ses avocats qu’il n’avait aucunement l’intention de se présenter pour être interrogé. Un porte-parole du bureau du procureur de Séoul a déclaré à The Times qu’il faisait de son mieux pour le localiser et l’arrêter. “Il est clairement en fuite, ses membres clef du service financier ayant, eux aussi, fuit vers le même pays durant cette période”.

Do Kwon n’a pas encore commenté cet appel à Interpol pour l’aider à le localiser. Sur Twitter, sa localisation est toujours à Singapour et ses derniers tweets datent de ce week-end, ce qui semble indiquer qu’il n’essaie pas d’échapper à une éventuelle arrestation par les autorités.