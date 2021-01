La coque Vmed pour smartphone permet aussi de prendre vos données de santé

Les coques pour smartphones les rendent avant tout plus résistant face aux accidents du quotidien. Celle de Vmed permet en sus de prendre certaines données de santé.

L’objectif premier d’une coque de smartphone est de protéger l’appareil en cas de chutes et autres petits incidents du quotidien mais cela fait quelques années que l’on voit des coques multiplier les fonctionnalités. Certaines embarquent une batterie supplémentaire, d’autres des capteurs divers. C’est le cas de celle de Vmed présentée aujourd’hui, avec un focus tout particulier sur la santé.

La coque pour smartphone Vmed permet aussi de suivre sa santé

Nos wearables sont devenus, avec le temps, de plus en plus complets, intelligents et performants. Aujourd’hui, des appareils comme les smartwatches peuvent mesurer bien davantage que le simple rythme cardiaque. Elles peuvent analyser notre sommeil ou réaliser des ECG, certaines peuvent même détecter les niveaux d’oxygène dans le sang. Autant d’indicateurs quant à votre santé générale.

grâce à ses nombreux capteurs embarqués

Mais que faire si vous ne voulez pas avoir un appareil au poignet toute la journée ? Y a-t-il d’autres options ? Bien sûr qu’il y a des alternatives. Durant l’événement ShowStoppers du CES 2021 au début du mois, nous avons pu découvrir un produit baptisé Vmed. Il s’agit en l’occurrence d’une coque pour smartphone qui est aussi en mesure de prendre un certain nombre de vos constantes vitales.

Certaines de ces mesures existent déjà dans les smartwatches mais on les retrouve cette fois dans une coque pour smartphone, un “format” qui pourrait convenir davantage à certains utilisateurs. Parmi les constantes pouvant être obtenues avec Vmed, on citera le niveau d’oxygène dans le sang, le rythme de respiration, la tension, l’ECG, le rythme cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, l’indice de fatigue, de stress et même prendre votre température.

Et le meilleur dans tout cela, on l’a dit, c’est que ces capteurs ne sont pas intégrés dans une montre. L’ensemble est donc moins personnel et vous pouvez utiliser les capteurs pour prendre les constantes de quelqu’un d’autre que vous, comme les membres de votre famille. La coque fonctionne avec une application mobile dédiée qui stockent les données, données qui peuvent être partagées facilement avec un docteur durant la prochaine visite au cabinet, par exemple.