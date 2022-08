La console portable de Logitech dévoilée dans un leak ?

La console portable de Logitech se dévoile : un format très similaire au Steam Deck et à la Nintendo Switch Lite avec de grosses capacités de cloud gaming.

Il y a quelques semaines, Logitech annonçait travailler sur une console portable en collaboration avec Tencent, un appareil qui “serait compatible avec plusieurs services de cloud gaming”, y compris NVIDIA GeForce Now et Xbox Cloud Gaming. Aujourd’hui, il semblerait que nous ayons déjà un premier aperçu de ladite console grâce au prolifique leaker Evan Blass. Nous savons aussi que l’appareil devrait être baptisé G Gaming Handheld, dans la mesure où c’est le nom publié sur la page dédiée.

La console portable de Logitech se dévoile

La console en question ressemble à de nombreuses autres consoles portables, avec des joysticks gauche et droit, un pavé directionnel, des boutons ABXY, un bouton Home, des gâchettes ainsi qu’un bouton personnalisé “G”. Une autre image montre aussi ce à quoi pourrait ressembler l’écran d’accueil, avec des icônes pour le Google Play Store, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome et YouTube. Il y a aussi des icônes pour le profil utilisateur, les messages, les paramètres et l’alimentation.

Un format très similaire au Steam Deck et à la Nintendo Switch Lite

On peut facilement comparer cette G Gaming Handheld à un Steam Deck ou même à une Nintendo Switch Lite en termes de design global. L’aspect cloud gaming signifie par ailleurs que la console aurait des capacités très similaires à celles d’un smartphone, avec un format plus pratique, évidemment, et une interface utilisateur davantage orientée sur le jeu vidéo. De fait, elle entrerait en concurrence non pas uniquement avec les autres consoles portables, mais avec de nombreuses manettes pensées et conçues pour les smartphones, comme les Razer Kishi V2, 8bitDo Pro 2 et autre SteelSeries Stratus+.

avec de grosses capacités de cloud gaming

Le succès de cette console dépendra donc grandement du tarif auquel elle sera proposée. Et sur le sujet, nous n’avons actuellement aucune indication. Tout comme la date de lancement, d’ailleurs. Les plus curieux pourront s’inscrire sur la newsletter pour être tenus informés de l’avancement du projet.