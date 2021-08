La console Playdate enfin disponible en précommande

La petite console portable de jeux vidéo Playdate est disponible en précommande. Une promesse très alléchante, avec une manivelle et un écran monochrome.

Le marché des consoles de jeux vidéo va au-delà du triptyque formé par Sony, Microsoft et Nintendo. On trouve aujourd’hui de nombreuses consoles alternatives, indépendantes, si l’on peut dire, qui ne manquent pour autant pas d’intérêt. Aujourd’hui, il est possible de précommander la console Playdate.

La petite console Playdate disponible en précommande

En 2019, le studio Panic – à qui l’on doit notamment le jeu Firewatch – annonçait travailler sur une console portable très intéressante répondant au nom de Playdate. Il s’agit d’une petite console, suffisamment compacte pour tenir dans une poche, mais le plus intéressant dans tout cela, c’était très probablement la présence d’une petite manivelle pour jouer à certains jeux.

Une promesse très alléchante, avec une manivelle et un écran monochrome

La console devait initialement être lancée en 2020 mais il y a eu du retard, évidemment, puisque nous sommes en 2021, et la console n’est pas encore sur le marché. Bonne nouvelle cependant, la console Playdate est enfin disponible à la précommande. Et si en 2019, elle était annoncée au tarif public de 149 $, son fabricant a finalement revu le prix à la hausse puisqu’elle est proposée à 179 $.

Panic estime par ailleurs que les précommandes prises aujourd’hui permettront très probablement d’obtenir une console en 2022. Pour celles et ceux qui entendent parler pour la toute première fois de cette console Playdate, sachez qu’il s’agit d’une petite console portable avec un écran de 2,7 pouces. Ses concepteurs ont pris une décision créative assez forte en optant pour une dalle LCD monochrome plutôt que couleur, ce qui vient ajouter une petite touche rétro très sympathique.

En ce qui concerne les jeux, la console Playdate propose un concept intéressant de “Saisons”. Les joueurs auront droit à deux nouveaux jeux chaque semaine pendant 12 semaines, soit 24 jeux. Un SDK est aussi prévu, pour les développeurs qui souhaiteraient développer des jeux pour cette console pas comme les autres.