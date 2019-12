La configuration la plus onéreuse de l’Apple Mac Pro est encore plus onéreuse

Le nouvel Apple Mac Pro est une machine monstrueuse à bien des égards. Celui du prix en fait évidemment partie ! Avec toutes ses options, la facture finale de cette configuration grimpe à 53 000$. Et désormais à presque 54 000$.

Lorsque Apple a officialisé son Mac Pro, nous avons rapidement découvert que dans sa configuration la plus complète et la plus puissante, avec les meilleurs composants disponibles, il vous en coûterait la bagatelle de 53 000$. Et si vous trouviez cette somme déjà astronomique, sachez que, aujourd’hui, la marque à la pomme vient d’ajouter une nouvelle option, option qui fait encore grimper la facture un peu plus. Une option très intéressante cela dit, qui pourrait être plébiscitée par nombre de professionnels.

Le Mac Pro devient encore plus cher avec cette nouvelle option

L’option en question qui vient d’être ajoutée par la firme de Cupertino est un stockage SSD de 8 To. Celle-ci est facturée 2 600$ supplémentaires par Apple. Avant cela, le maximum proposé n’était “que” de 4 To, et coûtait tout de même 1 400$. Autrement dit, désormais, si vous savez qu’il vous faut 8 To de SSD, vous avez l’option pour ce faire. Et la facture grimperait alors à environ 54 000$. Une bagatelle, vous dit-on !

Un SSD de 8 To, pour les gros besoins de disque

Cela étant dit, il convient aussi de préciser que les choses pourraient être plus chères encore puisque le géant américain a déclaré il y a quelque temps avoir l’intention d’ajouter de nouvelles options pour la partie graphique, avec un GPU AMD Radeon Pro W5700X et un double GPU Radeon Pro W5700X. Voilà qui ferait encore s’envoler la douloureuse. Cependant, pour l’heure, nul ne sait quand ces nouvelles options graphiques seront disponibles. Mais la bonne nouvelle, avec ce nouveau Mac Pro, c’est que la machine est extrêmement modulaire. Il est donc relativement facile de remplacer un composant par un autre, si d’aventure vous vous rendiez compte que vous avez besoin de davantage.